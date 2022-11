Google Search intègre Lens, pour une recherche par image en un clic

Google vient d'annonce ce lundi 1er novembre 2022 l'intégration de sa technologie de reconnaissance d'images Lens directement dans la page d'accueil de son célèbre moteur de recherche. Désormais, un bouton est disponible pour lancer une recherche par images en un seul clic.

En 2017, Google avait crée la surprise en dévoilant Google Lens, un outil de reconnaissance d'images boosté à l'intelligence artificielle capable d'identifier les objets sur une image. Pour faire simple, il suffit de pointer la caméra de votre smartphone vers une plante, un animal, un livre ou un produit dans un magasin pour qu'ils soient identifiés par Lens. Des suggestions contextuelles sont ensuite affichées, comme des avis disponibles en ligne, des explications ou encore l'adresse d'autres commerçants où trouver le produit en question par exemple.

Depuis, la firme de Mountain View a fait en sorte d'intégrer Google Lens dans ses produits, notamment dans Google Photos, puis dans Chrome, son navigateur phare. Et depuis ce 1er novembre 2022, l'entreprise est allée plus loin dans l'intégration de Lens à ses services.

Google Lens est disponible directement dans le moteur de recherche

En effet, la technologie est désormais disponible directement dans la page d'accueil de son célèbre moteur de recherche. “La page d'accueil de Google ne change pas souvent, mais aujourd'hui oui. Nous travaillons sans cesse à élargir le type de questions que vous pouvez poser et à améliorer la façon dont nous y répondons. Désormais, vous pouvez poser des questions visuelles en toute simplicité depuis votre bureau”, écrit sur Twitter Rajan Patel, vice-président de l'ingénierie chez Google.

Pour résumer, un bouton Lens (qui ressemble à un appareil photo aux couleurs de Google) est désormais disponible directement dans la barre de recherche de Google Search. Ici, vous pourrez soit glisser-déposer une image ou bien en importer une depuis vos fichiers pour procéder à une recherche. Il est également possible de coller le lien d'une image pour procéder à votre recherche visuelle.

Pour rappel, la recherche multiplie via Google Lens doit débarquer prochainement en France. Cette fonctionnalité, baptisée Multisearch, était disponible jusqu'alors uniquement aux Etats-Unis et prenait en charge l'anglais seulement. Cet outil permet d'effectuer des recherches en combinant l'image, du texte mais aussi la voix en prononçant une demande spécifique. Le but est d'affiner au maximum les résultats obtenus.

Source : The Verge