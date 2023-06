Google Maps vous propose désormais de découvrir 500 nouveaux lieux avec Immersive View

Google Maps propose quatre nouvelles villes et 500 sites historiques et culturels à visiter en Vue immersive, cette technologie bluffante qui révolutionne peu à peu l'application de cartographie.

Jour après jour, Google Maps gagne de nouvelles fonctionnalités parfois très discrètes, mais totalement indispensables, comme l’épingle sur la carte qui vous permet de vous orienter, ou parfois très tape-à-l’œil et totalement impressionnante, comme peut l’être Vue immersive (Immersive View), la navigation 3D boostée par l’IA de Google. Cette dernière va s’enrichir de nouveaux sites historiques ou touristiques à découvrir. Par ailleurs, quatre nouvelles villes vont être ajoutées au catalogue des cités que l’on peut parcourir dans leur intégralité.

Depuis quelques mois, Google tire profit de l’IA pour accélérer le développement de Google Maps. En mars dernier, la compagnie avait ainsi commencé à déployer l’outil Vue immersive, qui « fusionne des milliards d’images et crée une vue multidimensionnelle du monde » en y superposant des informations fiables. S’il est d’ores et déjà possible de visiter plusieurs villes en long en large et en 3D, on notera que la plus belle ville du monde n’a pas encore été modélisée de la sorte.

Google Maps propose Vue immersive dans plusieurs sites touristiques parisiens

En effet, aucune ville française n’est proposée dans la liste de ce mois-ci. En revanche, il est dès à présent possible de déambuler virtuellement à Amsterdam, Dublin, Florence et Venise. Par ailleurs, la Vue immersive « est étendue à plus de 500 lieux emblématiques à travers le monde dont plusieurs situés en France ». On notera que la Ville Lumière est particulièrement mise à l’honneur, avec des sites tels que le Musée du Louvre, l’Arc de Triomphe, ou encore la Tour Eiffel. Quand donc Paname sera-t-elle modélisée dans son entièreté ? Google se veut rassurant sur ce point et annonce un « lancement de Vue Immersive à Paris dans les mois à venir ».

Par ailleurs, Google Maps bénéficie de deux autres mises à jour, dont l’une améliore l’interface des « itinéraires en un coup d’œil », cette fonctionnalité qui permet de suivre facilement la progression de votre trajet sans passer en mode de navigation complet. Elle va être déployée « ce mois-ci pour les modes marche, vélo et conduite dans le monde entier sur iOS et Android ».

Source : Google