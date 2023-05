Google lance Magic Compose, une IA qui peut écrire vos messages à votre place

Google a lancé Magic Compose, une fonctionnalité expérimentale pour son application Google Messages, visant à améliorer l'expérience de composition de texte pour les utilisateurs. Magic Compose s'appuie sur la puissance de l'intelligence artificielle pour proposer des suggestions stylisées et contextuelles lors de la rédaction de messages.

Initialement annoncée au début du mois de mai et officiellement dévoilée lors de la Google I/O 2023, Magic Compose est désormais disponible, apportant la magie de l'IA à la messagerie texte. Actuellement, la fonctionnalité est disponible pour les conversations RCS (Rich Communication Services) dans l'application Messages.

Pour activer Magic Compose, les utilisateurs peuvent accéder au menu Paramètres de l'application et activer la fonction si elle est disponible pour leur compte. Une fois activée, Magic Compose présente aux utilisateurs des suggestions qui peuvent être utilisées pour initier une discussion ou réécrire des messages dans différents tons et styles. En appuyant sur l'icône du crayon à côté du texte tapé, les utilisateurs peuvent choisir parmi sept styles différents : Remix, Enthousiasmé, Chill, Shakespeare, Lyrique, Formel et Court.

Magic Compose va envoyer vos messages à Google

Si Magic Compose offre des options pratiques de composition de messages, il y a un inconvénient notable. En effet, l'utilisation de la fonctionnalité rompt le chiffrement de bout en bout (E2EE) car elle envoie jusqu'à 20 messages précédents aux serveurs de Google pour générer des réponses. Toutefois, Google assure aux utilisateurs que ces messages sont rapidement éliminés, sans stockage de données ni utilisation pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle.

Lorsque Magic Compose est lancé pour la première fois, les utilisateurs trouveront une icône en forme d'étincelle dans le champ de texte d'un chat RCS. En appuyant sur cette icône, les utilisateurs sont invités à “Essayer”, ce qui leur permet d'utiliser les suggestions de réponses fournies par la fonctionnalité alimentée par l'IA. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les suggestions ou leur propre texte en sélectionnant l'un des sept styles disponibles.

Pour l’instant, Google a déployé Magic Compose en priorité pour les abonnés premium de Google One aux États-Unis qui font également partie du programme bêta Messages sur le Play Store.

Il est à noter que Google n'est pas la seule entreprise technologique à explorer la composition de texte basée sur l'IA. SwiftKey, l'application clavier de Microsoft, a introduit une fonctionnalité similaire qui permet aux utilisateurs de composer des SMS et des e-mails avec des suggestions de messages et la possibilité de modifier leur ton, leur format et leur longueur.