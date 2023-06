Google Bard : l’IA peut désormais utiliser votre localisation pour affiner ses réponses

Google Bard, la plateforme d'écriture générative développée par Google, démarre le mois de juin avec une mise à jour assez intéressante, puisque l’IA est désormais capable d’utiliser la localisation de votre appareil.

Après une série de mises à jour importantes en mai, Bard prend désormais en charge la localisation précise de votre appareil, ce qui permet aux utilisateurs de recevoir des réponses plus pertinentes, adaptées à leur environnement immédiat.

Bard utilise une combinaison d'informations provenant des adresses personnelle et professionnelle du compte Google de l'utilisateur, de son adresse IP et de la localisation précise de son smartphone ou de son ordinateur pour fournir des résultats de recherche personnalisés et spécifiques à l'endroit où il se trouve.

Bard va devenir encore plus intelligent grâce à l’accès à la localisation

En exploitant ces données, Google vise à améliorer l'expérience de recherche globale de Bard, en offrant aux utilisateurs des informations très ciblées sur leur région. Cette fonctionnalité est similaire à celle de Google Search, qui garantit aux utilisateurs des résultats précis et pertinents en fonction du contexte et de leur emplacement géographique.

En ouvrant le site web de Bard après la mise à jour, les utilisateurs seront accueillis par un message indiquant que Bard est désormais plus pertinent grâce à la localisation. Les utilisateurs qui ont déjà enregistré leurs informations de localisation dans Google Maps ou Home verront ces informations appliquées automatiquement. La mise à jour permet évidemment aux utilisateurs d'autoriser manuellement Bard à accéder à l'emplacement précis de leur appareil, ou bien tout simplement de bloquer la fonctionnalité si vous ne voulez pas que Google vous suive à la trace.

Outre la fonction de localisation, Google Bard a également bénéficié de quelques améliorations de l'interface utilisateur avec cette mise à jour. Les utilisateurs trouveront désormais un bouton de thème clair/foncé dans le coin inférieur gauche de l'interface de Bard, ce qui leur permettra de personnaliser l'apparence en fonction de leurs préférences.

De plus, Bard affiche désormais la ville actuelle de l'utilisateur ainsi qu'une explication sur la manière dont elle a été obtenue, ce qui donne un aperçu intéressant des algorithmes qui se cachent derrière les fonctions de géolocalisation. Les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour leur position en appuyant sur l'option “Mettre à jour la position” s'ils ont initialement ignoré l'invite. Malheureusement, on ne pourra pas encore essayer cette fonctionnalité chez nous, puisque Bard n’est pas disponible en Europe.