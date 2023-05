Google va intégrer l’IA dans son moteur de recherche pour contrer Bing

L'IA était au centre des annonces lors de la Google I/O 2023. Sans surprise, la firme de Mountain View compte l'intégrer dans la grande majorité de ses services phares, à commencer par son moteur de recherche. Une bonne manière de rattraper son retard face à la concurrence, Microsoft et Bing en tête.

Ce mercredi 10 mai 2023, Google a donné rendez-vous à la presse et aux utilisateurs du monde entier pour sa nouvelle Google I/0 2023. Bien que dédiée avant toute chose aux développeurs, cette conférence est également l'occasion pour le géant américain de dévoiler ses dernières avancées et ses futurs produits et services.

Et comme vous le savez, Google comme beaucoup d'autres acteurs de la Tech se sont engagés dans une course effrénée à l'IA. Et si Microsoft a été le premier à ouvrir le bal en investissant massivement dans OpenAI et ChatGPT, Google a rapidement suivi en présentant Bard, sa propre IA conversationnelle.

Et sans surprise, l'IA était au centre des annonces de Google lors de cet évènement. La firme de Mountain View est bien déterminée à intégrer l'intelligence artificielle dans la majorité de ses services, que ce soit la suite Workspace, mais aussi Gmail qui pourra écrire vos mails automatiquement. Bien entendu, le moteur de recherche va aussi bénéficier des apports de l'IA.

Google Search va goûter aux joies de l'IA

Comme le propose déjà Bing, Google Search va se doter prochainement d'éléments d'IA générative. Pour faire simple, lorsqu'un utilisateur effectuera une recherche, un cadre sur fond vert ou bleu apparaîtra. Ici, on trouvera une réponse complète de votre requête façonné intégralement par l'IA. Et si l'on souhaite obtenir des informations supplémentaires, des liens vers des sites web pertinents avec votre recherche seront affichés sur la droite.

Si votre requête porte sur un produit comme une moto électrique par exemple, l'IA dispensera certains conseils sur des points clés à prendre en compte avant l'achat, comme l'autonomie, les suspensions ou la motorisation. Des suggestions de Google Shooping seront également mises en avant.

Il sera aussi possible d'étendre le champ de la recherche pour découvrir d'autres sources ou d'autres points de vue sur votre recherche émanant de sites spécialisés, de forums, d'études disponibles en ligne, etc. Mieux encore, l'utilisateur pourra débuter une conversation avec l'IA s'ils souhaitent avoir d'autres informations sur un aspect spéficique de sa demande.

Comme le résume Google, l'idée est de rendre la recherche plus intelligente et plus simple. D'après les dires du constructeur, cette IA générative est expérimentale. En d'autres termes, des erreurs pourront s'afficher dans les premiers temps. Selon la compagnie américaine, ces fonctionnalités de recherche assistées par l'IA seront disponibles dans Search dès les prochaines semaines aux Etats-Unis. Aucune date n'a été donnée pour les autres marchés comme la France.