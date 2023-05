Google pourrait ouvrir son futur réseau Finder aux trackers Bluetooth concurrents

Google travaille toujours sur son futur réseau Localiser mon appareil, sa réponse au système Find My d'Apple. Et d'après des informations partagées par 9To5Google, l'écosystème de la firme de Mountain View prendrait en charge certains traqueurs Bluetooth disponibles sur le marché.

Comme vous le savez peut-être, Apple et Google ont annoncé ce 2 mai 2023 un nouveau partenariat. Via cette alliance, les deux entreprises souhaitent développer un standard inédit afin d'empêcher que des utilisateurs malintentionnés exploitent des balises Bluetooth pour espionner ou suivre des usagers.

Pour cause, on ne compte plus les cas d'utilisation frauduleuse d'AirTags ou d'autres traqueurs. En mai 2022, une famille a raconté qu'un inconnu les avait suivi dans un parc Disney grâce à leur balise Apple. En 2021, une jeune femme a trouvé un tracker clandestin caché sous sa voiture.

Et en parallèle de cette union avec la marque à la pomme, Google travaille toujours sur son futur réseau Finder, son équivalent de l'écosystème Find My d'Apple. Comme l'environnement de la firme de Cupertino, le réseau Finder devrait aller au-delà de la simple recherche de téléphones perdus en permettant notamment de localiser des balises Bluetooth et des appareils dotés d'une fonction de localisation intégrée.

Le réseau Finder prendra en charge des traqueurs Bluetooth existants

Pour l'instant, les informations sur le réseau Finder de Google sont plutôt rares. Mais nos confrères du site 9To5Google ont du nouveau sur le sujet. Selon les sources du média américain, au moins trois fabricants de traqueurs ont commencé à travailler pour rendre leurs produits compatibles avec le réseau Finder.

Plus précisément, il s'agirait donc des balises de Pebblebee, d'Eufy et de Chipolo. A l'heure actuelle, les traceurs de ces trois compagnies s'intègrent parfaitement à Find My d'Apple, tandis que les utilisateurs Android doivent passer par une application dédiée pour localiser leurs balises. On se doute qu'avec la compatibilité avec le réseau Finder, les utilisateurs Android pourront retrouver la trace de leurs traqueurs sans appli complémentaire.

Point important, les documents partagés par 9To5Google ne font aucune mention de Samsung et Tile, deux constructeurs qui occupent pourtant une position majeure sur le marché des traceurs Bluetooth. Pour rappel, en plus du réseau Finder, Google préparait également son propre traqueur Bluetooth Android. Il répond d'ailleurs au nom de code Grogu.