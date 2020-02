YouTube génère 15 milliards de dollars par an : Google (Alphabet) dévoile ses résultats financiers

YouTube génère 15 milliards de dollars par an, soit 10% du chiffre d’affaires d’Alphabet. La maison-mère de Google vient de dévoiler ses résultats financiers pour l’année 2019, avec pour la première fois des données économiques autour de la plateforme de streaming.

Alphabet vient de dévoiler ses résultats financiers pour l’année 2019. La maison-mère de Google révèle un chiffre d’affaires de 162 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année avec un bénéfice net de 34,3 milliards de dollars. Pour autant, sur le seul 4e trimestre de l’année, Alphabet a plutôt déçu les investisseurs avec un chiffre d’affaires de 46,075 milliards de dollars contre 46,9 milliards de dollars espérés. Ce qui représente tout de même une hausse de 17% d’une année sur l’autre.

D’ailleurs le bénéfice net a atteint 10,7 milliards de dollars sur ce trimestre, soit 1,6 milliard de dollars de plus qu’au quatrième trimestre 2018. Tout cela se traduit par une hausse du bénéfice par action de 15,35 dollars contre 12,74 dollars, comme l’explique Le Figaro. Pour autant, cela n’a pas suffit à calmer les inquiétudes des investisseurs. L’écart entre leurs prévisions et les résultats annoncés reste en effet de 800 millions de dollars…

Pour faire, on imagine, un peu oublier ces résultats en demi-teinte, Alphabet a pour la première fois donné des chiffres détaillés sur quelques unes de ses activités, notamment Google Cloud, Search et YouTube. Google Search reste la plus grosse source de revenus du groupe, avec un total de 98,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2019, en hausse de 15% par rapport à 2018.

Lire également : l’UE veut concurrencer Google, Amazon et Facebook dans l’exploitation des données

YouTube représente 10% des revenus d’Alphabet

Google Cloud a généré 2,6 milliards de dollars lors du 4e trimestre 2019 et 8,9 milliards de dollars sur un an. Mais l’activité est en plein développement dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Enfin, pour la première fois on découvre des chiffres détaillés sur YouTube. La plateforme de streaming a généré 5 milliards de dollars en revenus publicitaires pour le seul 4e trimestre 2019 et 15 milliards de dollars sur l’année.

Cela représente 10% des revenus d’Alphabet. La régie publicitaire de YouTube génère ainsi à elle seule 1/5e des revenus de celle de Facebook. La firme révèle que la plateforme a désormais 20 millions d’abonnés à YouTube Premium et YouTube Music et a plus de 2 millions d’abonnés à son service de TV en streaming.

Depuis son rachat par Google en 2006, la firme n’avait jamais révélé ce que lui rapportait vraiment YouTube. Alphabet explique que les chiffres de YouTube sont agrégés dans la catégorie « autres » des résultats qui a généré 5,3 milliards de dollars lors du dernier trimestre. Notez au passage que la catégorie agrège aussi le matériel comme les Google Pixel et enceintes Google Home.

Le cours de l’action a dévissé de 4% dans la foulée de l’annonce des résultats.

Source : The Verge