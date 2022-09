Android : contrôler ou supprimer vos données personnelles va devenir plus simple

Il est possible d’effacer nos données personnelles des résultats de recherche de Google, mais pour les internautes lambda, la démarche n’est pas toujours évidente. Google a décidé de la simplifier encore un peu plus sur Android et propose un nouvel outil.

De nos jours, avoir le contrôle de nos données personnelles est devenu primordial. Non seulement pour notre sécurité physique ou éviter l'usurpation d'identité, mais aussi en vertu du droit à l’oubli instauré en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne. Cependant, dans un univers en constante évolution tel qu’Internet, une grande entreprise de la technologie telle que Google se doit de proposer toujours plus de solutions aux utilisateurs. En effet, il est désormais assez commun de retrouver en ligne des détails personnels tels que numéro de téléphone, adresse, ou encore situation familiale.

Google is starting to roll out the “Results about you” tool, which lets you request the removal of search results showing your personal information. This was announced back at I/O, but some users like @RKBDI got it today.

Screenshots credits: ralph950412 on Telegram. pic.twitter.com/MVAFt68Wju

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 21, 2022