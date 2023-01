L’UFC Que-choisir lance un site pour mieux lutter contre la revente de vos données personnelles

L’UFC-Que Choisir vient de lancer une toute nouvelle campagne de communication, baptisée #JeNeSuisPasUneData. Comme son nom l’indique, elle vise à informer les internautes de l’utilisation de leurs données personnelles par les entreprises, notamment des réseaux sociaux. On vous explique comment tout cela fonctionne.

Aujourd’hui, il est admis par à peu près tout le monde que naviguer sur Internet signifie impérativement léguer certaines de ses données personnelles aux entreprises que l’on y croise. Si le RGPD européen a bien tenté de protéger les internautes des dérives en la matière, il faut bien avouer que ses limites sont déjà atteintes, sans compter le fait que beaucoup d’utilisateurs n’ont tout simplement pas conscience dans leurs droits en la matière.

C’est de ce constat qu’est venue l’idée d’une nouvelle campagne de communication à l’UFC-Que Choisir, baptisée #JeNeSuisPasUneData. L’association de défense des consommateurs, très impliquée dans les questions de protection de la vie privée, souhaite en effet redonner le pouvoir aux internautes sur leurs propres données personnelles. Ce qui passe notamment par un site qui facilite grandement les démarches.

Comment savoir quelles données les réseaux collectent sur vous

Pour cela, l’UFC-Que Choisir a donc mis en place une toute nouvelle plateforme : respectemesdatas.fr. Celle-ci permet, entre autres, de mieux comprendre quelles données sont collectées par les réseaux sociaux les plus connus : Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. En effet, il faut savoir que toutes plateformes permettent d’avoir accès à l’ensemble des données collectées à votre égard. L’UFC-Que Choisir permet de les visualiser beaucoup plus simplement. Voici comment :

Rendez-vous sur ce lien Cliquez sur Analyser vos données Sélectionnez le réseau social de votre choix. Ici, nous choisirons Facebook Suivez la méthode indiquée par le réseau social pour récupérer le fichier de vos données Une fois le fichier téléchargé, rendez-vous sur le module d’analyse de l’UFC-Que Choisir Déposez le fichier dans l’espace indiqué Cliquez sur le bouton Explorez vos données

Le site affiche alors plusieurs graphiques permettant de mieux visualiser les données que Facebook ou tout autre réseau social détient sur vous, et surtout l’utilisation qu’ils en font. Vous pourrez alors savoir quelles activités sont pistées, quelles publicités vous sont envoyées et même les centres d’intérêt qui ressortent de votre profil.

Comment supprimer ou empêcher l’utilisation de vos données personnelles

Si cet outil est déjà très utile en lui-même, l’UFC-Que Choisir ne s’est pas arrêté et a fourni aux internautes une méthode simplifier pour faire valoir ses droits en matière de protection de leur vie privée. En effet, le RGPD permet à n’importe quel utilisateur de demander à n’importe quelle entreprise de fournir, voire de supprimer les données collectées à son égard.

La démarche n’est pas cependant des plus simples. C’est là que l’UFC-Que Choisir intervient, avec un formulaire qui se remplit en seulement quelques minutes. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur ce lien Cliquez sur Exercer vos droits Entrez le nom de la société à laquelle vous souhaitez faire une demande Sélectionnez le type de demande que vous souhaitez faire dans le menu déroulant Taper votre nom, prénom et identifiant chez la société si vous en avez un Le site va alors générer un mail type Tapez votre adresse mail dans le champ dédié Cliquez sur le bouton J’envoie l’email

« Les géants du web ont fait de nous des datas, mais ça n’est pas une fatalité. », déclare Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. « Aujourd’hui, il est temps de renverser la tendance, de réagir en reprenant la main sur nos données personnelles. Nous avons des droits, exerçons-les. »