Gemini arrive enfin sur Google Home, contrôler votre maison n’a jamais été aussi naturel

Google simplifie la gestion des maisons connectées avec l’extension Gemini. Désormais disponible pour tous, l’IA permet de contrôler vos appareils domotiques avec des commandes vocales naturelles afin de rendre votre quotidien plus agréable.

Les maisons connectées continuent de gagner en popularité, et les entreprises rivalisent d’innovations pour rendre leur gestion plus intuitive. Google, avec sa plateforme Google Home, s’impose comme des leaders dans ce domaine. En intégrant son intelligence artificielle Gemini à ses services, la firme américaine cherche à rendre les commandes vocales encore plus simples et efficaces.

Après une phase de test en accès anticipé, l’extension Gemini de Google Home est désormais disponible pour tous les utilisateurs Android et iOS. Cette nouveauté permet de contrôler une large gamme d’appareils connectés (lumières, thermostats, rideaux, enceintes, etc.) à l’aide de commandes vocales naturelles via l’application Gemini. Par exemple, il est désormais possible de dire : « Allume toutes les lumières du salon sauf celle près du fauteuil », et de modifier cette action immédiatement après avec des ajustements comme « Ajoute aussi la lumière du fauteuil, mais tamise la lampe de la cuisine. »

L’extension Gemini de Google Home améliore les commandes domotiques

En plus de sa disponibilité élargie, cette mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent désormais gérer des appareils non sensibles, comme les lumières, directement depuis l’écran de verrouillage de leur smartphone. Par exemple, il est possible d’allumer celle du porche avant même d’entrer dans la maison. Gemini permet également de poser des questions pratiques, comme vérifier si l’une d’entre elles est restée allumée ou obtenir des informations sur un autre appareil connecté.

Google a également repensé certains contrôles pour les rendre plus visuels et intuitifs. Les tuiles des thermostats affichent désormais des tons chauds ou froids selon l’état de l’appareil (chauffage ou climatisation). Par ailleurs, l’application Gemini interagit directement avec Google Home pour certaines fonctions. Cela inclut, par exemple, les caméras ou les serrures, ce qui simplifie le passage entre les deux applications. Toutefois, pour des raisons de sécurité, certaines actions, comme le déverrouillage de portes, restent limitées. Avec ce déploiement mondial, le géant américain renforce encore sa place dans l’univers des maisons intelligentes.