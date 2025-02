Gemini Advanced dépasse maintenant ChatGPT sur ce point clé et s’impose comme un vrai assistant

Google renforce Gemini Advanced avec une nouveauté que ChatGPT n’a toujours pas. Cet atout pourrait bien donner l’avantage à l’assistant de Google dans la course à l’IA. Plus pratique et plus intelligent, il se rapproche d’un véritable compagnon.

Les assistants IA sont devenus des outils presque indispensables pour répondre à des questions, créer du contenu ou gérer des tâches. Pourtant, il leur manque souvent une qualité essentielle : la mémoire. Redémarrer chaque conversation de zéro peut vite devenir frustrant. Avec sa dernière mise à jour, Google corrige enfin ce problème dans Gemini Advanced.

Google vient d’annoncer que Gemini Advanced peut désormais se souvenir de vos anciens échanges. Il devient ainsi capable de reprendre une discussion, de résumer des conversations passées ou de continuer un projet en cours sans repartir de zéro. Contrairement à GPT-4o, qui oublie tout dès qu’une session se termine, ce dernier conserve en mémoire vos interactions précédentes.

Gemini Advanced se souvient de vos discussions pour des réponses plus pertinentes

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Gemini s’appuie sur vos échanges passés pour fournir des réponses plus précises et adaptées à vos besoins. Là où d’autres assistants, comme GPT-4o, perdent le fil après chaque session, celui-ci peut reprendre un projet en cours ou vous proposer des résumés détaillés de vos discussions précédentes. Par exemple, si vous lui demandez : « Résume nos discussions sur le système solaire », il restitue l’essentiel, même si la conversation date de plusieurs jours. Cette capacité rapproche ce dernier d’un véritable assistant personnel capable de vous accompagner sur le long terme.

Google met aussi l’accent sur la confidentialité. Vous pouvez consulter, supprimer ou désactiver l’historique des discussions à tout moment via la page Mon activité. Une notification signalera même lorsque Gemini utilise un échange passé pour répondre.

En plus de la mémoire des conversations, Gemini bénéficie de l’écosystème Google. Il peut interagir plus facilement avec vos applications comme Gmail, Google Docs ou Agenda, ce qui renforce son utilité pour la gestion de projets personnels ou professionnels. Actuellement, cette fonction est réservée aux abonnés anglophones de l’option AI Premium de Google One, mais une extension à d’autres langues et aux utilisateurs de Google Workspace Business et Enterprise est prévue prochainement.