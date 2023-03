Google Drive : vous pouvez désormais modifier vos PDF sur Android

Écrire des annotations ou surligner les passages d'un texte sur un document PDF devient une réalité plus accessible sur Android grâce à une nouvelle fonction de Google Drive.

Le format PDF est devenu un incontournable pour les fichiers texte. Il s'est imposé comme la meilleure solution pour partager et consulter facilement des documents sans problème de compatibilité. Mais le PDF a aussi ses défauts, et il vous est sûrement déjà arrivé de vouloir modifier ou ajouter du contenu à un fichier. C'est désormais possible nativement sur un appareil Android grâce à l'application de stockage dans le cloud Google Drive.

Plusieurs outils d'annotation sont ainsi mis à disposition des utilisateurs. Nous avons un stylo pour écrire ou dessiner, ainsi qu'un surligneur pour mettre en valeur du texte. Pour ces deux fonctions, il est possible de moduler la taille et la couleur du pinceau. Une gomme permet d'effacer une ligne que vous avez tracée. Enfin, un mode donne la possibilité d'afficher ou de masquer toutes les annotations du document.

Comment modifier un document PDF sur Android ?

Vous pouvez annoter un document PDF sur Google Drive avec votre doigt ou un stylet. Sur votre appareil Android, ouvrez l'application Google Drive, puis le PDF que vous souhaitez modifier. En bas à droite, appuyez sur le bouton Annoter. Vous passerez alors en mode Aperçu : une barre d'outils apparaît, il suffit d'en sélectionner un pour commencer à modifier le document.

Sachez que vous pouvez appuyer de manière prolongée sur la barre d'outils pour l'ancrer de n'importe quel côté de l'écran. Quand vous avez terminé votre travail, vous pouvez l'enregistrer sur le fichier PDF d'origine ou en créer une copie sous un nouveau nom pour conserver le document original sans annotations.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur la dernière version de Google Drive, installez-la via le Play Store si ce n'est pas déjà fait pour en profiter. La possibilité d'annoter des PDF est pour l'instant réservée aux smartphones et tablettes tournant sous Android 6.0 Marshmallow ou une version ultérieure. Nous n'avons pas d'information quant à éventuel déploiement sur les iPhone d'Apple.

Source : Google