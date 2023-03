Google Drive : fini de perdre vos fichiers avec la dernière mise à jour

Après de longs mois en bêta, les filtres avancés de Google Drive débarquent enfin pour le grand public. La firme de Mountain View vient de débuter le déploiement de la fonctionnalité, qui ne devrait pas tarder à arriver chez vous si ce n’est pas encore le cas. Avec cette dernière, vous n’aurez plus aucun mal à retrouver vos fichiers égarés.

Google s’est toujours appliqué à rendre sa solution de stockage dans le cloud plus simple à utiliser, mais aussi et surtout plus rapide. Au fil des mises à jour, comme celle qui a ajouté le support des raccourcis clavier pour la navigation, Drive est à chaque fois plus complet et pratique. Une fonctionnalité, néanmoins, manquait encore à l’appel alors même qu’elle a été intégrée à Gmail il y a plus d’un an : la recherche améliorée.

En effet, c’est en février 2022 que Google dévoile en bêta une nouvelle série de filtres au sein de la recherche de Google Drive, qui permet de retrouver beaucoup plus facilement un fichier ou un dossier. Depuis, pas de nouvelles. Jusqu’à cette semaine, où la firme de Mountain View a visiblement débuté le déploiement à destination du grand public, à en croire les témoignages de plusieurs utilisateurs.

La recherche s’améliore considérablement sur Google Drive

Ces filtres permettent ainsi de rechercher des fichiers en fonction de leur type, des utilisateurs y ayant accès ou encore par la date de leur dernière modification. Autrement dit, il sera beaucoup plus simple de trouver un fichier dont vous avez oublié le nom, ou qui s’est perdu dans les limbes des dossiers et sous-dossiers qui occupent votre espace de stockage dans le cloud.

Sur le même sujet — Google Drive : définir une date d’expiration pour vos fichiers devient plus facile

Notez toutefois qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, nous n’avons pas encore accès à cette recherche avancée. Comme à son habitude, il est donc probable que Google procède à un déploiement par étapes et qu’il faille donc attendre encore un peu avant de voir arriver la mise à jour dans nos contrées. Cela ne devrait pas prendre plus d’une quinzaine de jours.