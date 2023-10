Google Chat : les réponses intelligentes sont enfin disponibles partout

La messagerie instantanée Google Chat, intégrée à Gmail et plus globalement à la suite Workspace, propose désormais les réponses intelligentes dans les conversations de groupe et les espaces. De quoi gagner du temps au travail.

Il fut un temps où l'on discutait entre collègues de travail sur Hangouts, messagerie instantanée de Google. Lors de la fin annoncée du service en 2020, la firme précisait que le passage à son remplaçant Google Chat serait obligatoire un an plus tard. Depuis, l'application n'a cessé de se développer pour devenir une solution efficace facile à mettre en place au sein des entreprises. Il faut dire que son intégration à Gmail, service très populaire, rend sa diffusion encore plus simple.

Cela étant, il manquait quelque chose pour que Google Chat nous facilite la vie au travail, et c'est désormais chose faite. Vous pouvez utiliser les réponses intelligentes dans les discussions groupées et les espaces. Pour rappel, une réponse intelligente, ou réponse suggérée est une proposition de message créé par l'IA en réponse à celui que vous venez de recevoir. Le système est présent dans d'autres messageries comme Google Messages, WhatsApp ou encore Messenger de Facebook. Si vous recevez “Salut, ça va ?” par exemple, l'application vous propose “Bien et toi ?” et d'autres variantes.

Les réponses intelligentes de Google Chat sont disponibles dans les conversations de groupe et les espaces

Dans Google Chat, pourtant orienté groupes de travail, les réponses suggérées n'étaient pas disponibles dans une conversation à plusieurs. Maintenant que c'est le cas, la fonction va faire gagner du temps. “C'est toujours bon pour la réunion de demain ?”, “Quelqu'un a pu finir le dossier Urbitech ?”, “On mange ensemble ce midi ?”… Autant de questions fréquentes pour lesquelles l'IA vous permettra de répondre en un clic, sachant que vous pouvez aussi sélectionner une proposition et la modifier avant l'envoi.

Pour le moment, les réponses intelligentes sont possibles dans n'importe quel type de conversation sur l'interface Web de Google Chat uniquement. Le déploiement sur l'application Android devrait suivre rapidement. Si vous avez désactivé l'option par le passé, rendez-vous dans les paramètres de la messagerie et cochez Réponse suggérée.