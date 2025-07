Google Drive sur Android va bientôt vous éviter de perdre du temps à lire les PDF trop longs, grâce à une fonction bien pratique

Une nouvelle fonction en cours de développement pourrait changer la façon dont vous consultez vos fichiers. Sur Android, les PDF pourraient bientôt afficher un résumé sans que vous ayez à toucher à quoi que ce soit. Voici ce que prépare Google.

Google Drive continue de devenir un outil de plus en plus intelligent. Déjà capable de gérer des documents, feuilles de calcul ou présentations, le service évolue pour intégrer de plus en plus d’intelligence artificielle. Depuis quelques mois, Google a lancé des fonctions avancées grâce à Gemini. Il devient ainsi possible d’interagir avec le contenu d’un fichier sans même l’ouvrir, en posant des questions ou en générant un résumé à la volée.

Ce type d’outil s’adresse à tous ceux qui stockent des fichiers depuis des années, souvent sans y revenir. Qu’il s’agisse de cours, de rapports ou de notes de frais, retrouver une information précise peut prendre du temps. C’est là qu’intervient l’analyse par IA. Elle permet de gagner un temps précieux en extrayant directement le contenu important. Et cette intelligence intégrée, déjà disponible sur la version web de Drive, arrive bientôt dans l’application Android, avec une fonction ciblée sur les fichiers PDF.

Les PDF seront bientôt résumés automatiquement dans Google Drive sur Android

Selon Android Authority, une version en cours de test de Google Drive (v2.25.280) prépare l’apparition d’un résumé automatique des fichiers PDF. Concrètement, lorsque vous ouvrirez un fichier dans ce format sur Android, un résumé généré par l’IA apparaîtra directement en haut de la page, sans même appuyer sur un bouton. Plus besoin de cliquer sur “résumer ce fichier” : l’analyse sera automatique. Cette nouveauté vise à rendre la lecture plus rapide et plus fluide.

Il sera possible de réagir à ces résumés générés en les notant (positivement ou négativement), afin d’améliorer les performances de l’IA. Un bouton “Demander à Gemini” pourra aussi s’afficher pour poser des questions sur le contenu du PDF, comme c’est déjà le cas dans d’autres formats. Pour l’instant, la fonction n’est pas encore disponible publiquement et le résumé visible dans les captures est un simple texte fictif. Google devrait finaliser cette nouveauté dans les prochaines semaines. Elle sera probablement réservée aux utilisateurs de Google One AI Premium et Workspace, comme les autres outils d’intelligence artificielle de Drive.