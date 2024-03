Google Contacts ajoute une nouveauté très pratique dans sa dernière mise à jour

L'application Android Google Contacts modifie légèrement son interface dans la mise à jour 4.26. L'ajout est subtil, mais véritablement intéressant pour l'utilisateur. Voyons cela.

Google a une application pour absolument tout ce qui pourrait vous servir au quotidien, ou presque. Une calculatrice, une suite bureautique, un système de navigation GPS, de paiement, un portefeuille numérique, un agenda, un gestionnaire de fichiers… Et parmi ces applis, il y a en une qui se trouve sur tous les smartphones Android et qui est totalement indispensable, bien que très discrète : Google Contacts. On l'oublie peut-être, mais un mobile sert aussi à téléphoner et pour cela, il faut bien enregistrer les numéros des gens quelque part.

Lire aussi – Play Store : télécharger plusieurs applications en même temps sera bientôt possible

L'application Contacts, comme les autres, profite de mises à jour régulières apportant de nouvelles fonctionnalités. Par exemple localiser vos proches de n'importe où et à tout moment. Avec le temps, elle est devenue un répertoire très complet, gardant en mémoire le numéro de téléphone bien sûr, mais aussi de nombreuses informations annexes. Si vous voulez ajouter l'adresse mail ou l‘anniversaire, entre autres, c'est possible. La fiche contient même les numéros en provenance d'autres applications de messagerie telles que WhatsApp ou Telegram. C'est sur ce point que Google a opéré un changement intéressant.

Les fiches de contacts Google s'enrichissent d'un encadré bien utile

Actuellement, les applications de messagerie annexes sont listées les unes à la suite des autres sur la fiche de contact, avec les différentes options associées. Par exemple pour WhatsApp : “Message au”, “Appel vocal du” et “Appel vidéo du” suivi du numéro. Peu pratique, surtout quand la personne utilise plusieurs applis de ce genre. Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, tout a été regroupé dans un encadré intitulé Applications connectées. Il suffit d'appuyer sur la flèche pour dérouler les raccourcis.

Ça n'a l'air de rien, mais ce petit changement rend la consultation d'une fiche plus agréable et plus claire. Pour en bénéficier, il faut que Google Contacts soit au moins sur la version 4.26. Le déploiement est progressif, aussi ne vous étonnez pas si vous ne voyez rien alors que vous êtes bien sur ce numéro de version.