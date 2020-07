Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 : Google révèle sans le vouloir l’existence des 3 smartphones

Google vient de confirmer malgré lui l’existence des Pixel 4a 5G et Pixel 5. Les journalistes du site 9to5Google ont découvert dans le code de la dernière version bêta de l’application Google Search ont déniché des références aux cinq smartphones de la gamme Pixel de 2020.

Après la sortie des Pixel 4 et 4XL en 2019, la presse et les fans s’attendaient à l’arrivée en 2020 de trois nouveaux smartphones. Le Pixel 4a, successeur du Pixel 3a, et les Pixel 5 et 5 XL doivent en toute logique débarquer d’ici la fin d’année. Seulement et pour l’instant, Google n’a dispensé aucune information officielle sur ces appareils, et de fait les spéculations et rumeurs vont train à leur sujet.

Nous savons d’ores et déjà que le Pixel 4a compte s’imposer comme une déclinaison milieu de gamme des Pixel 4 et 4XL, moins puissant et moins chère. Grâce à un benchmark apparu sur Geekbench, nous sommes au fait que le Pixel 4a embarquera un Soc Snapdragon 730 couplé à 6 Go de RAM. La fiche technique du Pixel 5 s’avère quant à elle décevante, puisque Google aurait décidé de faire l’impasse sur le Snapdragon 865 au profit d’un Snapdragon 765. Un choix qui laisse augurer une diminution du prix du smartphone.

Un Pixel 4a 5G mais pas de Pixel 5 XL ?

Or, en ce samedi 11 juillet 2020, nos confrères du site 9to5Google viennent de confirmer l’existence du Pixel 4a, du Pixel 5 mais également du Pixel 4a 5G, un smartphone jamais évoqué jusqu’à présent. C’est en fouillant dans le code de la version bêta de l’application Google Search que les journalistes ont déniché des noms de code associés directement à leur smartphone Pixel respectif.

On y découvre donc :

« Flame » pour le Pixel 4

« Coral » pour le Pixel 4 XL

« Sunfish » pour le Pixel 4a

« Bramble » pour le Pixel 4a 5G

« Redfin » pour le Pixel 5

Comme le précise 9to5Google, ces noms de code ne sont pas inédits. Leur découverte remonte en février 2020, et depuis la rédaction n’avait cessé de chercher des références à ces appellations dans des applications Google. Ainsi, les noms de code Bramble et Redfin faisaient référence à des smartphones équipés d’un processeur Snapdragon 765G.

Si l’on pouvait penser initialement au Pixel 5 et Pixel 5 XL, ce listing de Google prouve que Bramble et Redfin font en réalité référence au Pixel 4a 5G et au Pixel 5. Doit-on en déduire que Google n’aurait pas prévu de déclinaison XL pour son Pixel 5 ? Il faudra attendre des informations officielles pour en avoir le cœur net.

