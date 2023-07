Google Chrome va simplifier l’ouverture de sites Internet sur les iPhone, voici comment

Google Chrome pour iOS a enfin adopté les dernières fonctionnalités d'Apple pour les applications web introduites dans iOS 16.4, permettant ainsi aux utilisateurs d’iPhone de placer des sites Internet directement sur leur écran d’accueil.

L'introduction par Apple de nouvelles fonctionnalités pour les web apps avec iOS 16.4 avait ouvert de nouvelles possibilités pour Google, et l’entreprise américaine a enfin mis à jour son application pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des applications web à leur écran d'accueil. Désormais, ils peuvent accéder rapidement et facilement à leurs sites web préférés sans avoir à quitter le navigateur et à recourir à Safari.

Des applications web sont essentiellement des raccourcis vers des sites Internet que vous pouvez placer sur votre écran d’accueil. Une fois qu'une application web est ajoutée à l'écran d'accueil d'iOS, les utilisateurs peuvent l'ouvrir et l'utiliser comme une application classique, sans avoir à être redirigés vers Safari ou un autre navigateur web. En outre, avec iOS 16.4 ou une version ultérieure, ces applications web peuvent également fournir des notifications push, comme une application native.

Lire également – Chrome révoquera les autorisations des sites que vous n’avez pas visités depuis trop longtemps

Les applications Web débarquent enfin sur les iPhone grâce à Google Chrome

Auparavant, cette fonctionnalité était exclusive au navigateur web d'Apple, mais avec la récente mise à jour de Chrome, les utilisateurs peuvent désormais ajouter des URL ou des Progressive Web Apps à leur écran d'accueil directement depuis Google Chrome. Étant donné que beaucoup d’utilisateurs se tournent rapidement vers Google Chrome après avoir essayé Safari, il s’agit alors d’un ajout important qui devrait améliorer l’expérience de nombreux propriétaires d’iPhone.

Avec la sortie prochaine de macOS Sonoma, les utilisateurs de Mac auront également la possibilité d'enregistrer des sites web en tant qu'applications web à l'aide de Safari. Certains pensent que ces changements sont motivés par la volonté d'Apple de répondre aux inquiétudes concernant les pratiques anticoncurrentielles liées à l'App Store. D’ailleurs, iOS 17 devrait être la première version du système d’exploitation à autoriser les boutiques d’applications alternatives.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité et commencer à ajouter des applications Web à votre écran d’accueil, vous devrez évidemment vous assurer que vous disposez de la dernière version de Google Chrome pour iOS et d'un appareil iOS fonctionnant avec la version 16.4 ou une version ultérieure, car les versions antérieures ne prennent pas en charge cette API.