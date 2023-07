Chrome révoquera les autorisations des sites que vous n’avez pas visités depuis trop longtemps

Google va bientôt généraliser la révocation des droits accordés aux sites Internet que vous n’avez pas visités depuis un certain temps.

Google Chrome va automatiquement révoquer les permissions accordées aux sites que vous n'avez pas visités depuis 60 jours. L’objectif de cette mesure est de protéger vos données personnelles, car vous l’avez sans doute constaté, sur mobile comme sur ordinateur, les sites Internet et les applications réclament toujours plus de droits et de permissions. Ce type de pop-up est devenu si fréquent qu’on n’y fait plus forcément attention, et qu’on clique parfois un peu vite.

À lire — Gboard : le clavier intègre une option “annuler” pour corriger ses erreurs en un clic

Il est certes possible de révoquer manuellement les droits accordés à un site Internet, mais la firme de Mountain View a décidé de nous faciliter la vie en révoquant automatiquement les droits des sites que l’on visite peu, voire plus du tout. La compagnie a fixé une échéance de deux mois. Passé ce délai, les sites Web devront à nouveau vous demander votre permission pour obtenir vos données personnelles ou autres. Cette fonctionnalité fait partie de la refonte du Centre de sécurité de Chrome (Safety Hub v2) et sera activée par défaut une fois qu’elle sera proposée à tous les internautes.

Chrome révoquera les droits des sites que vous ne visitez pas fréquemment

Pour automatiquement enlever les autorisations accordées aux sites que vous ne visitez plus, vous devez activer le Centre de sécurité de Chrome. Pour ce faire, il suffit de :

taper « chrome://flags » dans la barre d’adresse du navigateur

rechercher et activer le « hub de sécurité » et redémarrer le navigateur

Google est fréquemment épinglé pour sa gestion des données personnelles des utilisateurs pour le moins perfectible. C’est sans doute la raison pour laquelle la compagnie travaille constamment à l’amélioration de l’expérience utilisateur dans son navigateur. Cela dit, du point de vue de la sécurité, les initiatives du géant de la recherche en ligne sont parfois contestables. Ainsi, les utilisateurs de Chrome sous Android ont depuis tout récemment la possibilité de faire des captures d’écran de leur appareil même en mode privé. Autre implémentation un peu étrange, Google Chrome va permettre le partage de mots de passe entre utilisateurs.

Source : Tech Dow