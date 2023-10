WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur ces vieux smartphones Android, il est temps de faire la mise à jour

WhatsApp devrait bientôt imposer de passer sur Android 5 au minimum pour continuer à utiliser son application. Tous les smartphones se trouvant sur une version antérieure du système d’exploitation devront impérativement faire la mise à jour pour pouvoir continuer à envoyer et recevoir des messages. Une nouvelle mesure qui devrait concerner moins de 1 % des utilisateurs dans le monde.

Aussi longtemps que l’on aimerait pouvoir utiliser nos appareils, il arrive forcément le moment où ces derniers deviennent obsolètes. C’est la dure loi du support logiciel et, plus globalement, de la tech de manière générale. WhatsApp, l’une des messageries les plus populaires au monde, n’échappe malheureusement pas à la règle et est régulièrement contrainte de stopper la prise en charge de vieux appareils.

Selon les informations de Xakata Android, une nouvelle fournée s’apprête à subir ce triste sort. Selon le média, l’application imposera bientôt à ses utilisateurs de passer sur Android 5 au minimum. Alors, forcément, l’information peut prêter à sourire, sachant que Lollipop, de son doux nom, est sorti il y a tout de même 9 ans, en 2014. Mais cette nouvelle mesure, aussi contraignante soit-elle pour les concernés, est surtout une nouvelle preuve du support exemplaire de WhatsApp pour les vieux appareils.

WhatsApp impose de passer à Android 5.0

En effet, à titre de comparaison, il est intéressant de noter que sur iPhone, WhatsApp demande à ses utilisateurs d’être a minima sur iOS 12, sorti de son côté en 2018. Pour Android, les versions les plus proches d’Android 5.0 sont donc Android 4.1 (Jelly Bean) et 4.4.4 (KitKat), lancés respectivement en 2012 et 2014. Il va sans dire que, comme à chaque fois, cette nouvelle mesure va donc concerner que très peu d’utilisateurs.

Rappelons par ailleurs que rester à ce jour sur des systèmes d’exploitation aussi anciens expose grandement à des risques de sécurité, ces derniers ne recevant plus de patch correctif de la part de Google depuis bien longtemps. Selon les données d’AppBrain, seulement 0,4 % des utilisateurs se trouvent actuellement sur Android 4.4.4, contre 1,5 % pour Android 5. Si tel est votre cas, vous voilà prévenus.

Source : Xakata Android