Android : le podium des versions les plus utilisées contient une belle surprise

Google a mis à jour les chiffres d’adoption de ses différentes versions d’Android. Sans surprise, Android 13 est en première place. En revanche, celles qui le suivent ne sont pas vraiment celles que l’on pourrait penser. En effet, de nombreux utilisateurs ont visiblement sauté quelques mises à jour.

Alors qu’Android 14 vient tout juste de trouver son chemin sur les Galaxy S23, Google en a profité pour mettre à jour les chiffres d’adoption des différentes versions de son système d’exploitation. Au 1er octobre 2023 donc, Android 13 est la version de l’OS la plus populaire dans le monde, avec 22,4 % des utilisateurs l’ayant adopté. En outre, celui-ci a connu un bond significatif de popularité, puisqu’il rassemblait seulement 15 % des utilisateurs en mai dernier.

On conviendra que ce chiffre n’est pas très étonnant, la plupart des utilisateurs mettant à jour leur smartphone à la dernière version disponible, parfois même sans s’en rendre compte. Ce qui l’est plus, en revanche, c’est la suite du podium. La logique voudrait qu’Android 12 suive à la deuxième place. Pourtant, ce dernier n’arrive même pas à se frayer une place dans le top 3. Le système d’exploitation se contente de la 4e place, avec seulement 15,8 % des utilisateurs.

Pourquoi Android 10 est toujours plus populaire qu’Android 12

Qui se trouve donc sur le podium ? À la seconde place, on retrouve Android 11 et ses 21,6 % de parts de marché, suivi par Android 10, avec 16,1 % de parts de marché. Autrement dit, un système d’exploitation vieux de 3 ans est presque aussi populaire que l’avant-dernière en date (qui était de plus encore la plus récente il y a seulement quelques semaines), et bien plus utilisé que son homologue lancé en 2021. Par ailleurs, on notera qu’Android 12 est la seule version de l’OS à avoir vu sa popularité baisser au cours des derniers mois.

Comment expliquer ce phénomène ? Il est très probable que la majorité des utilisateurs se trouvant encore sur Android 10 ou 11 soient contraints par l’ancienneté de leur smartphone. Ce dernier est certainement arrivé au terme de son support logiciel, et leurs propriétaires n’ont pas encore opté pour un modèle plus récent. Aussi, soulignons ceux qui refusent d’installer les mises à jour, à cause d’une vieille légende qui voudrait que celles-ci détériorent les performances de nos appareils. Pourtant, rappelons comme toujours que les utilisateurs concernés s’exposent à de graves risques de sécurité.