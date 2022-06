Google Chrome continue d'être le navigateur le plus rapide sur macOS. Après avoir booster les performances de Chrome sur le système d'exploitation d'Apple en mars 2022, Google annonce des gains supplémentaires de l'ordre de 20%.

En mars 2022, Google s'était félicité de proposer avec Google Chrome le navigateur le plus rapide disponible sur macOS. Avec Chrome 99, la firme de Mountain View affirme avoir enregistré le score le plus élevé à ce jour dans le benchmark de réactivité du navigateur Speedometer d'Apple. En effet, Chrome affichait un excellent score de 300, contre 277 points pour Safari.

De fait, Google Chrome était déjà 7 % plus rapide que le navigateur maison d'Apple sur macOS. Le géant de la Tech rappelait dans son blog qu'il avait été contraint de créer un nouveau navigateur optimisé pour les appareils équipés des puces Apple Silicon.

Et si les performances n'étaient pas au rendez-vous au départ, Google a très vite rattrapé son retard puisque Chrome a augmenté ses performances de 43% sur les Mac M1 en seulement 17 mois. Or, en ce lundi 6 juin 2022, l'entreprise a annoncé des gains supplémentaires pour son navigateur, qui est désormais 20% plus rapide sur Mac qu'en mars 2022.

Chrome continue d'enterrer Safari sur macOS

D'après un tweet publié par Google, Chrome a obtenu cette fois-ci un score de 360 sur le Speedometer d'Apple. Soit une augmentation de 20% par rapport aux 300 points obtenus il y a trois mois sur Chrome 99.

Attention toutefois, il faut préciser que Google n'a pas publié de blog détaillé sur le sujet. De fait, impossible de savoir comment ces performances ont pu être atteintes. Nous pouvons juste supposer que ces données ont été obtenues sur Chrome 102, la toute dernière version du navigateur.

Pour rappel, Chrome 102 a ajouté de nombreuses nouveautés, comme l'examen des boutiques en ligne, ou encore de raccourcis clavier inédits. Concernant ce premier ajout, il s'apparente à une fenêtre depuis laquelle les utilisateurs pourront obtenir plus d'informations sur une boutique en ligne, comme les avis des utilisateurs ou si la connexion est sécurisée ou non.

Quant aux raccourcis inédits, ils sont bien connus des utilisateurs de Linux. En effet, il est désormais possible de réorganiser à la volée vos onglets via la commande Ctrl + Shift + fn + Flèche haut ou Flèche bas sur Mac.