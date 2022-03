Chrome 99 : voici les nouveautés du navigateur phare de Google

Google vient de déployer ce mercredi 2 mars 2022 la version 99 de Chrome. On fait le point sur les nouveautés de la dernière version du navigateur.

Google vient d'annoncer le déploiement de la version 99 de Google Chrome. Sans surprise, cette nouvelle mouture n'apporte pas de changements majeurs avant l'arrivée de grandes modifications avec Chrome 100. Néanmoins, Chrome 99 embarque quelques nouveautés, voici leur présentation en détail.

Commençons tout d'abord pour l'apparition d'un raccourci inédit qui facilitera la vie des utilisateurs qui téléchargent régulièrement des fichiers. En effet, une icône va apparaître dans la barre d'outils en haut à droite lorsqu'un téléchargement débute. Cette icône virera au bleu lorsque le téléchargement se poursuit avant de passer au gris lorsque l'opération est terminée.

Attention toutefois, il faudra peut-être attendre un peu pour en profiter, puisque Google a décidé de ne pas activer cette fonctionnalité par défaut. Le constructeur a confirmé qu'il doit apporter quelques retouches pour assurer sa stabilité. Autre point et il s'agit d'une fonctionnalité particulièrement demandée par les développeurs, Chrome 99 utilise enfin un sélecteur de date système pour les formulaires.

À lire également : Chrome 97 – Google met encore l’accent sur la protection des données personnelles

Google intègre quelques nouveautés mineures sur Chrome 99

Plutôt que de recourir à des bidouillages CSS et à des widgets personnalisés, les applications Web peuvent simplement utiliser le sélecteur de date de votre appareil. Poursuivons avec l'arrivée du support de la reconnaissance d'écriture. L'expérimentation de cette “feature” a débutée sur Chrome 91 et elle permettra aux développeurs de créer bien plus facilement des applis de prise de notes et de dessin. Auparavant, les développeurs devaient utiliser des intégrations tierces pour que cela fonctionne.

Terminons par les changements apportés par Google concernant les bloqueurs de publicités. Chrome 99 adopte en effet Manifest V3, une API qui risque de réduire fortement les adblockers. En effet, ces extensions anti-pub disposeront désormais d'un maximum de 30 000 filtres contre 100 000 à l'heure actuelle. Pour l'instant, les extensions déjà disponibles sur le marché pour rester sur Manifest V2 pendant un temps. Cependant, ils devront composer avec Manifest V3 dès 2023.

Pour rappel, les versions 100 de Chrome et Firefox pourraient empêcher le bon fonctionnement de certains sites. La cause ? L'incapacité pour ces sites de lire des chaînes de caractère user-agent à trois chiffres. Pour l'instant, Google, Mozilla et Firefox cherchent justement à atténuer l'impact de ce passage à la version 100 qui est prévu dans le courant de l'année 2022.