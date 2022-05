Chrome 102 : examen des boutiques en ligne, raccourcis clavier inédits, voici les nouveautés

Google vient d'annoncer ce mardi 24 mai le déploiement de la version 102 de Chrome, son navigateur phare. Si la grande majorité des fonctionnalités inédites est dédiée aux développeurs, cette nouvelle mouture abrite quelques nouveautés bienvenues pour les utilisateurs.

En ce mardi 24 mai 2022, Google vient d'annoncer le déploiement officiel de la version stable de Chrome 102, la dernière mouture de son navigateur de recherche phare. Comme vous pouvez vous en douter, les nouveautés ne sont pas aussi nombreuses qu'avec Chrome 100, mais certaines d'entres elles méritent le coup d'oeil.

Notez toutefois que cette version fait la part belle aux développeurs, avec de multiples fonctionnalités dédiées. Chrome 102 permet par exemple aux applications web installées d'ouvrir certains fichiers stockés sur votre ordinateur, comme si elles étaient des applications natives. De fait, elles peuvent s'afficher dans la liste de la boite de dialogue “Ouvrir avec” de votre système.

Google a également intégré une nouvelle API pour faciliter la navigation sur les applications web à page unique. Cette API évite de recharger l'entièreté de la page lorsque vous naviguez vers un nouveau endroit, offrant ainsi de meilleures performances.

A lire également : Chrome vous permet de sécuriser vos achats grâce à un numéro de carte de crédit virtuel

Chrome 102 inclut un raccourci clavier phare de Linux

Passons aux nouveautés qui concernent directement les utilisateurs lambdas. Chrome 102 introduit de nouveaux raccourcis clavier pour réorganiser à la volée vos onglets. Des raccourcis bien connus des utilisateurs de Linux et qui manquaient cruellement à Chrome. Pour déplacer un onglet au clavier, voici les différentes raccourcis à exécuter sur Windows et sur macOS :

Pour Windows : Ctrl + Shift + Page vers le haut ou vers le bas

Sur macOS : Ctrl + Shift + fn + flèche vers le haut ou vers le bas

On poursuit ce tour d'horizon avec l'autre modification à destination directe des utilisateurs. Sur Chrome 102, Google veut donner plus d'informations sur les boutiques en ligne. Avant d'accéder à un site marchand, une fenêtre affichera un condensé de renseignements comme les avis des utilisateurs, si la connexion est sécurisée ou non, ou si des cookies sont collectés ou non. De quoi permettre aux utilisateurs de se faire un avis rapide sur les sites de e-commerce avant d'y faire éventuellement des achats.

Initialement repérée dans la version dédiée aux développeurs de Chrome 102, cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour tous dans l'immédiat, la faute à des restrictions régionales. Néanmoins, il devrait être possible de la tester en activant le drapeau suivant : chrome://flags/#page-info-about-this-site. Pour rappel, Google avait intégré avec Chrome 101 un tout nouveau gestionnaire des téléchargements ainsi que la sauvegarde des groupes d'onglets.