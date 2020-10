Google va forcer les utilisateurs Hangouts à migrer vers Chat dès 2021

Google prépare la migration forcée des derniers utilisateurs de Hangouts vers Google Chat. Dès les premiers mois de 2021, les usagers devront abandonner l'application de messagerie tombée dans la désuétude. Dans le cadre de la transition, la firme de Mountain View va proposer Chat gratuitement.

Début 2019, Google annonçait dans l'indifférence générale la disparition progressive de Hangouts, l'application messagerie instantanée et de vidéoconférence lancée en 2013. Dans un premier temps, le géant de la recherche a retiré Hangouts aux utilisateurs de la suite d'applications payantes de Google (G Suite). Sans surprise, Google encourageait les utilisateurs à se tourner vers Chat et Meet.

Google se prépare maintenant à forcer la migration des utilisateurs gratuits de Hangouts. “À partir du premier semestre 2021, tout le monde peut passer de Hangouts à Chat. Pour assurer une transition en douceur, nous vous aiderons à migrer automatiquement vos conversations Hangouts, ainsi que les contacts et l'historique enregistré” rassure Google dans un billet de blog publié ce 15 octobre.

Préparez-vous à abandonner Hangouts pour de bon

Interrogé par nos confrères de The Verge, un porte parole de Google promet une transition en douceur entre les deux services. Dans cette optique, Google s'est engagé à ce que Hangouts soit encore disponible plusieurs mois après le début de la migration, le temps que les utilisateurs migrent tous vers Meet. Le porte parole n'a pas communiqué de calendrier exact pour la disparition complète de Hangouts.

“Dès l'année prochaine, Chat sera disponible en tant que service gratuit, à la fois dans l'expérience intégrée de Gmail et dans l'application autonome Chat” déclare Google. Dans le communiqué, Google assure que Chat propose les mêmes fonctionnalités d'appel et de messagerie que Hangouts et que les utilisateurs ne seront pas dépaysés par l'interface

Pour convaincre les utilisateurs Hangouts de lever le camp, Google supprime progressivement certaines fonctionnalités de son service de messagerie. Par exemple, la firme ne permettra bientôt plus à un utilisateur de Google Fi de gérer les SMS et les appels téléphoniques depuis Hangouts. Comment accueillez-vous cette annonce ? Utilisez-vous encore Hangouts ? On attend votre avis dans les commentaires.

