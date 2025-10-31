Android 17 pourrait afficher les applications en plein écran sur l’Always-On Display

L'Always-On Display serait sur le point d'évoluer sensiblement sur Android. Les applications pourraient y apparaître en plein écran via une interface simplifiée grâce à un nouveau mode d'affichage.

Nous vous rapportions il y a peu que Google Maps prépare une interface minimaliste qui supprime presque tous les éléments d'interface et les couleurs pour économiser de l'énergie. Ce nouveau mode serait en fait lié à une fonctionnalité inédite qui pourrait être introduite avec la mise à jour Android 17 : l'affichage en plein écran des applications en Always-On Display.

L'Always-On Display permet d'afficher en permanence des informations comme l'heure, la date, le niveau de batterie, la météo et les notifications sans gaspiller trop de batterie. Il s'est imposé depuis de nombreuses années sur Android, mais n'a que peu évolué récemment. Mais Google serait donc sur le point de révolutionner cette option en permettant aux applications de l'exploiter dans de nouveaux scénarios.

Google réinvente l'Always-On Display avec Android 17

Android Authority a repéré des références à un “Mode minimal” dans le code du package SystemUI au sein de la version 2510 d'Android Canary. SystemUI est un composant essentiel de l'OS, puisqu'il prend en charge l'interface de fonctions comme la barre d'état, le panneau de notifications, le panneau des paramètres rapides, le menu des applications récentes, le panneau de volume, l'écran de verrouillage, et donc, l'Always-On Display. Ce nouveau mode semble permettre aux applications Android d'afficher des interfaces minimalistes en exploitant l'Always-On Display. Vous pouvez en voir un aperçu pour Google Maps ci-dessous.

Il s'agit d'un mode d'affichage à très faible consommation, dont la luminosité, la fréquence de rafraîchissement et les couleurs sont limitées. Il ne viendrait pas remplacer l'Always-On Display, mais le compléter. Il s'afficherait après une action de l'utilisateur, alors que l'Always-On Display fonctionnerait comme d'habitude, apparaissant lorsque l'écran s'éteint.

Les développeurs pourront donc proposer des interfaces qui restent en permanence affichées à l'écran, mais avec une interface réduite à sa plus simple expression. Reste à savoir si seuls les services de Google pourront y accéder, ou si les applications tierces pourront aussi y prétendre.