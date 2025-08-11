Waze arrête de mettre à jour son application sur certains smartphones Android, comment savoir si vous êtes concerné

Waze est sans conteste l’une des applications GPS les plus populaires avec Google Maps. Mais il se pourrait que cette situation soit en passe de changer : si Google met régulièrement à jour Waze, la firme de Mountain View annonce que son application ne sera plus mise à jour sur certains smartphones Android.

Google Maps et Waze, toutes deux propriétés de Google, se disputent les faveurs des automobilistes. Les Français semblent avoir une préférence pour Waze. En effet, en France il est interdit d’utiliser un appareil de détection de radars. Mais cela n’empêche pas Waze de contourner cette législation (l'article R413-15 du Code de la route) en faisant preuve de ruse. L’application propose une fonction d’avertissement de radar en jouant sur les mots : nul « radar » dans Waze, mais des « zones de contrôle ».

Alors si Waze est votre application de navigation préférée, voici la mauvaise nouvelle : certaines anciennes versions d'Android ne la supporteront plus.

Waze abandonne la mise à jour de son application sur ces anciennes versions d’Android, mais pas de panique

Waze commence à prévenir ses utilisateurs qu'elle ne sera plus supportée par d'anciennes versions d’Android. Nos confrères d’Android Authority ont alors analysé les dernières versions de l'application sur APKMirror. Leur constat ? Si la version précédente était compatible avec Android 8 Oreo et Android 9 Pie, la nouvelle version bêta exige au minimum Android 10. Et il y a fort à parier que cela s’appliquera également aux versions stables. Les téléphones ne sont pas les seuls impactés par cette décision : vous pourriez également être concerné si vous utilisez une tablette pour la navigation ou un système de divertissement embarqué générique exécutant une ancienne version du système d’exploitation.

Cette décision s’inscrit probablement dans la stratégie de Google qui vise à rapprocher ses deux applications GPS. Mais pas de panique ! Si l’application n’est plus mise à jour par la firme de Mountain View, vous pourrez toujours l’utiliser normalement. Seules les nouvelles fonctionnalités pourraient ne plus être disponibles, mais les cartes, elles, resteront actualisées, avec l’ajout de nouveaux itinéraires ou les modifications apportées à ceux existants. Et si jamais vous ne pouvez pas mettre à niveau votre appareil Android, il reste toujours Google Maps, qui se dote sans cesse de nouvelles fonctionnalités. Quant aux radars, il existe désormais une astuce imparable permettant de les détecter dessus.