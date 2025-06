Si vous comptez revendre votre PC, faites impérativement cette manipulation simple pour protéger vos données personnelles

Vous comptez revendre votre ordinateur ? Avant de passer à l’acte, il faut absolument faire cette manipulation simple pour effacer vos données. Une mesure de sécurité nécessaire ! Pas de panique, c’est à la portée de tous. On vous explique pas à pas comment procéder.

Cela nous est tous arrivé de donner ou vendre un vieux PC. Cela permet de gagner un peu de sous et/ou de faire un heureux. Mais avant de transmettre votre auguste ordinateur, il vaut mieux le nettoyer en profondeur.

Un ordinateur, c’est quelque chose de personnel. Chacun y laisse ses données, sensibles ou non, ses photos, ses logiciels ou ses jeux… Nous n’avons pas forcément envie que la personne qui va hériter de notre machine y accède ! Pour éviter cela, il existe une manipulation simple à effectuer sur Windows 11 (et Windows 10) : la réinitialisation. Cela permet de remettre son ordinateur à neuf, comme s’il sortait de l’usine, sans réglages ni données. On vous explique comment faire. Pas de panique si vous n’êtes pas dans les arcanes de l’informatique, c’est tout simple.

Comment effacer toutes vos données sur un PC ?

Nous parlons ici de réinitialisation en cas de vente d’un PC, mais cela peut servir dans d’autres cas de figure : vous avez acheté une machine d’occasion qui n’a pas été réinitialisée, vous avez un problème avec ou vous souhaitez tout simplement repartir sur de bases saines. Les raisons de le faire son nombreuses. Voici comment procéder.

Sauvegardez toutes vos données

Réinitialiser un PC, cela induit de supprimer tout ce qui s’y trouve. Il faut donc, avant de procéder, sauvegarder toutes vos données.

Pour cela, plusieurs méthodes sont possibles : un bon vieux SSD externe sur lequel placer ses fichiers ou l’utilisation du cloud. Sur Windows 11, par exemple, sauvegarder ses photos, fichiers et autres documents via OneDrive permet de les retrouver sur un autre ordinateur connecté avec votre compte.

Réinitialisez votre ordinateur

Il est maintenant temps de remettre votre ordinateur à zéro. Attention, passé cette étape, les fichiers que vous aurez oublié de sauvegarder seront définitivement perdus, soyez donc vigilants !

Ouvrez les Paramètres de Windows 11 (il suffit de taper paramètres dans la barre de recherche puis de cliquer sur la petite roue dentée)

Dans le menu à gauche, sélectionnez Windows Update, tout en bas.

Sur l’écran à droite, cliquez sur Options avancées.

Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur Récupération.

Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez Réinitialiser ce PC.

Une fenêtre colorée s’affiche alors, on entre dans le dur. Si vous voulez juste faire une réinstallation propre de Windows, cliquez sur Conserver mes fichiers. En revanche, si vous voulez une machine neuve comme sortie d’usine, cliquez sur Supprimer tout.

Là, vous pouvez choisir entre télécharger une nouvelle version de Windows ou réinstaller via la version que vous possédez. Si votre OS est à jour, sélectionnez Réinstallation locale.

Là, une nouvelle fenêtre s’affiche. Si vous voulez effacer toutes vos données, cliquez sur Modifier les paramètres

Puis activer « Nettoyer les données » afin de ne laisser aucune trace

Une fois fait, cliquez sur Confirmer, puis Réinitialiser.

Le PC va préparer la Réinitialisation. Cela peut prendre de longues minutes avant que la dernière fenêtre s’affiche. Si vous voulez procéder, cliquez sur Réinitialisation.

La réinitialisation se lance alors. Si vous êtes sur un ordinateur portable, veillez à ce qu’il reste branché tout le long du processus.

L’opération peut s’avérer longue. Elle peut même durer plusieurs heures ! Ne paniquez pas si, sur l’écran noir, le PC reste bloqué à un certain pourcentage pendant un moment, c’est tout à fait normal. Laissez-le travailler le temps qu’il faut. S’il y a un problème, le PC arrêta seul le processus. Il se replacera dans le même état qu’avant l’opération, avec vos réglages et vos fichiers toujours présents.

Remettre son PC à zéro, que ce soit pour la revente ou pour le nettoyer, c’est simple comme bonjour !