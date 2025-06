Tesla, Renault, Citroën, BYD… Acheter une voiture électrique coûtera bientôt plus cher, voici leur prix si vous attendez trop

La R5 e-Tech, la Tesla Model Y ou encore la Citroën e-C3… Le prix de ces voitures électriques très populaires pourraient grimper de plusieurs milliers d'euros dans les mois à venir. On vous explique pourquoi.

Comme vous le savez peut-être, acheter une voiture électrique en 2025 est déjà plus compliqué qu'en 2024. La faute à un sévère coup de rabot opéré par le précédent gouvernement Barnier sur les différentes aides à l'achat. Pour rappel, l'enveloppe dédiée au verdissement du parc automobile français a pris un sérieux coup, en passant de 1,5 milliard d'euros à seulement 700 millions.

Résultat, le montant de certaines aides a été revu à la baisse, quand d'autres ont tout bonnement disparu. C'est le cas par exemple de la prime à la casse, qui a tiré sa révérence en décembre dernier. Du côté du bonus écologique, la star des aides pour acheter un VE fait toujours de la résistance. Toutefois, il a perdu de sa superbe. Via un décret publié en fin d'année dernière, les barèmes ont subi une belle coupe, et ce pour tout le monde (les budgets les plus modestes comme les plus aisés) :

4 000 € pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 €

pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 € 3 000 € pour une personne physique le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal à 26 200

pour une personne physique le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal à 26 200 2 000 € pour une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 €

Le bonus écologique perdure, mais jusqu'à quand ?

Mais ce n'est pas tout. Ce décret apportait également une autre information de taille : le bonus sera accordé dans la limite d'un montant maximal. On imagine qu'il s'agit d'une partie des 700 millions d'euros alloués par les autorités.

Or et comme nous l'apprend un nouvel arrêté publié ce 4 juin 2025 dans le Journal officiel, l'Etat est bien déterminé à ne pas dépenser plus que prévu. En effet, cet arrêté précise que dès le 5 juin 2025, “le dépôt d'une demande de remboursement de l'avance d'un bonus écologique, par un professionnel conventionné avec l'Agence de services et de paiement, est maintenant conditionnée à un enregistrement de ce projet au stade de la commande du véhicule par ledit professionnel, sur une plateforme mise à disposition par l'ASP”. Pour faire simple, les concessionnaires doivent maintenant réclamer la demande de remboursement du bonus écologique dans les 30 jours suivant l'achat… Sous peine de ne pas l'obtenir.

La mort du bonus ferait grimper les prix inévitablement

Si l'on amuse à lire entre les lignes, on peut donc en déduire que le gouvernement cherche plus ou moins ici à mettre le holà sur le bonus écologique… Et que l'enveloppe allouée réduit déjà à vue d'oeil. Rien d'étonnant en soi quand on sait que 120 000 voitures électriques ont trouvé preneur en France depuis le début de l'année.

Pour poursuivre dans l'hypothétique, si le bonus écologique venait à être suspendu faute de financement suffisant, on verrait de facto les prix de certains modèles très populaires grimper de plusieurs milliers d'euros. On pense par exemple à la Citroën ë-C3, qui passerait à donc à 22 947 € au lieu de 18 947 € sans le bonus à 4 000 €. Même constat pour la R5 e-Tech, qui se négocierait donc à 24 990 € au lieu de 20 990 € sans le bonus maximal de 4 000 €. Reste donc maintenant à voir ce que compte faire le gouvernement : suspension ou suppression totale ? Mystère.

