Télépéage : une arnaque redoutable rackette les automobilistes, comment éviter de tomber dans le panneau sur la route des vacances

Avis à tous les automobilistes, des escrocs cherchent actuellement à vider votre compte en banque via une nouvelle arnaque redoutable. Les abonnés au service de télépéage Ulys sont particulièrement visés, mais tout le monde peut en vérité être touché.

Les automobilistes restent une cible de choix pour les escrocs de tout bord. Ces dernières années, ils n'ont d'ailleurs pas manqué d'ingéniosité pour tenter de piéger les conducteurs. On pense par exemple à la fameuse arnaque au faux QR Code sur les pare-brises et sur les horodateurs… Ou encore à cette méthode douteuse utilisée par certains dépanneurs pour intervenir sur des sinistres à la place des compagnies mandatées par votre assurance.

Abonnés télépéage, gare à cette nouvelle arnaque

Cette fois-ci, des pirates ont décidé de s'attaquer aux abonnés au service de télépéage Ulys. Comme l'explique l'entreprise sur son site internet, la marque est actuellement détournée dans le cadre d'une vaste campagne de phishing : “Il est possible que vous receviez des e-mails frauduleux imitant les e-mails Ulys ou de Vinci Autouroutes (couleur, logo…). Les pirates à l'origine de ces e-mails essaient ainsi de collecter des informations personnelles et notamment des données de cartes bancaires des clients ciblés par ces communications”.

À l'heure où nous écrivons, les témoignages d'automobilistes visés se sont multipliés à vitesse grand V sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Ulys et Vinci Autoroutes à prendre rapidement la parole. Concrètement, comment se présente cette arnaque ? Tout commence par un SMS ou un mail provenant d'Ulys.

Forcément, les pirates jouent sur l'urgence et réclament le paiement d'une petite somme (environ 6,80 € si l'on en croit les nombreux témoignages) pour régulariser un impayé. En cliquant sur le lien contenu dans le message, les utilisateurs sont redirigés vers une copie conforme du site d'Ulys. Ils sont ensuite invités à renseigner leurs informations personnelles et les coordonnées bancaires. Bien entendu, tout est faux et les pirates comptent sur votre coopération pour récupérer tranquillement l'ensemble de vos données et vider votre compte en banque.

Attention ! Opération de phishing SMS en cours sur les péages Ulys. pic.twitter.com/Jc3Fs27Bke — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) May 30, 2025

Soyez vigilant si vous prenez des autoroutes en flux libre

Comme dit plus haut, les abonnés à Ulys sont la cible prioritaire des pirates, mais d'autres automobilistes peuvent facilement tomber dans le panneau. On pense notamment à ceux qui empruntent régulièrement des autoroutes en flux libre gérées par la Sanef, comme l'A13 ou l'A14 par exemple. Pour cause, les conducteurs qui roulent sur ces tronçons doivent justement se rendre sur le site de la Sanef pour régler leur passage dans un délai de 72h.

Autant dire qu'on peut rapidement se faire piéger, surtout si l'on a tardé à payer un trajet. “Nous sommes partis pour le week-end de l'Ascension et comme je suis habituée à recevoir les mails de la Sanef pour l'A13, j'ai à peine regardé qui m'écrivait et j'ai commencé la démarche pour payer… J'ai heureusement vu au dernier moment que ce n'était pas comme d'habitude, que ce n'était pas l'environnement habituel du site de la Sanef…”, raconte une retraitée dans les colonnes de France 3 Normandie.

Comment éviter de tomber dans le piège ?

Tout d'abord, il faut avant tout vérifier l'adresse utilisée par l'expéditeur. En l'occurence et comme le détaille Ulys, tous les mails envoyés par l'entreprise se termine par :

@ulys.com

@___.vinci-autoroutes.com (exemples : @facturation2.vinci-autoroutes.com, @e.ulys.vinci-autoroutes.com)

Du côté de Sanef, il n'y a qu'un seul site pour payer, à savoir https://www.sanef.com. Au passage, Ulys rappelle que la société ne vous demandera jamais de communiquer vos identifiants, mots de passe ou numéros de carte bancaire par e-mail, SMS ou téléphone. Si jamais vous avez reçu ce genre de message, n'hésitez pas à le signaler sur PHAROS, la plateforme du gouvernement dédiée aux signalements des contenus/comportements illicites sur le web.