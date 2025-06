Ouvrir la boîte à gants des Tesla sans code PIN est d’une simplicité inquiétante avec cette méthode

Sur TikTok, un mécanicien démontre à quel point il est facile d'ouvrir la boîte à gants des Tesla lorsque l'on a perdu le code PIN. En fait, la manipulation est tellement simple qu'on se demande pourquoi la marque prend la peine de sécuriser ainsi ce compartiment. Il suffit en effet d'une simple tige en métal et de retirer un cache. C'est tout.

Les Tesla embarquent toutes une boîte à gants sécurisée par un code PIN. Celui-ci peut être activé via l'interface du véhicule – et on peut facilement penser que le contourner est a priori difficile, en tout cas de façon logicielle. Du coup, beaucoup de propriétaires utilisent ce rangement pour y placer des objets de valeur ou un traceur GPS pour retrouver facilement leur voiture en cas de vol.

C'est pourtant une très mauvaise idée : le système est bien relié à une sécurité logicielle plutôt renforcée – qui empêche de supprimer ou de changer ce code PIN lorsque l'on ne le connaît pas. Mais, très concrètement, le loquet lui-même est mécanique. Ce qui offre à de potentiels voleurs une surface d'attaque étonnamment simple pour ouvrir ce compartiment.

La boîte à gants des Tesla n'offre pas beaucoup de sécurité lorsqu'elle est protégée par un code PIN

C'est ce que montre sur TikTok @itsmedrauto, un mécanicien qui s'est fait connaître par ses vidéos qui défient la sécurité de ces voitures électriques. Dans son dernier post, il montre ainsi à quel point l'ouverture de la boîte à gants sans code PIN est d'une formalité déconcertante – même sans réelles compétences :

Comme vous le constatez, le seul pré-requis est de pouvoir ouvrir les portes de la voiture. Ce qui peut se réaliser via d'autres techniques, quand la voiture n'est pas déjà ouverte. De là, il suffit de se munir d'un outil, d'une tige en métal ou même d'un fil métallique assez rigide, dont le bout forme un crochet. Le cache en plastique à droite de la boîte à gants doit être retiré. Puis l'objet en métal est inséré dans un trou – ce qui permet de s'accrocher à une gâchette. Il faut ensuite tirer, et voilà : la boîte à gants s'ouvre immédiatement.

L'opération ne prend au total que quelques secondes. Ce qui invite les propriétaires de Tesla à la prudence, surtout si vous avez l'intention de cacher un traceur dans votre voiture. Clairement, la boîte à gants n'est pas le meilleur endroit. On espère que Tesla finisse par revoir un peu ce système pour offrir un peu plus de résistance aux voleurs. Système qui en l'état ne sert pas à grand chose lorsque l'on connaît cette méthode.