Free offre les frais de mise en service pour un abonnement Freebox, voici comment être remboursé

Si vous vous abonnez à une offre Freebox dans les prochains jours, les frais de mise en service sont gratuits via remboursement. Voici ce qu'il faut savoir.

Si vous envisagiez de passer à un abonnement Freebox pour votre connexion internet fixe, c'est peut-être le bon moment pour sauter le pas. Pendant une semaine, le FAI offre les frais de mise en service pour toute nouvelle souscription éligible, soit une économie de 49 euros. La somme doit être avancée, mais elle est ensuite remboursée sur demande.

Voici ce que dit exactement le site de Free à ce sujet, comme repéré par Tiino-X83 sur X (Twitter) : “Après remboursement. Offre valable du 05/06 au 12/06/2025 pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox (hors Box 5G), exclusivement sur le site free.fr et avec conservation du numéro de téléphone lors de la souscription. Remboursement des 49€ de frais de mise en service sur demande effectuée depuis l'Espace Abonné dans un délai de 4 mois après l'activation de la ligne. Conditions et éligibilité sur free.fr”.

Des frais de mise en service gratuits chez Free

Pour en bénéficier, vous avez donc jusqu'au 12 juin pour réfléchir et envisager de confier à Free votre accès domestique à internet. Toutes les offres Freebox semblent concernées, sauf l'option de box 5G. Ensuite, vous avez jusqu'au mois d'octobre pour demander à l'opérateur de vous rembourser les 49 euros de mise en service, en passant par votre Espace Client. Il peut s'agir d'une bonne opportunité si vous comptiez essayer le réseau fixe de Free à votre domicile. Mais n'oubliez pas que si vous quittez le FAI, vous devrez payer des frais de résiliation de 59 euros. Ce montant est récemment passé de 49 à 59 euros pour décourager les clients à changer de fournisseur.

Ce remboursement ne concerne que les frais de mise en service, et non les frais de migration. Cela signifie que seuls les nouveaux clients y ont droit : les abonnés Freebox actuels ne peuvent pas en profiter pour changer d'offre. Il est d'ailleurs souvent reproché à Free (et aux autres opérateurs) de tout faire pour attirer de nouveaux utilisateurs, mais de ne jamais faire de geste commercial pour les fidèles.