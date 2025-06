Cette application gay lance un assistant pour discuter (encore) moins, et ça risque de faire des émules

L'application Grindr, l'une des toutes premières applications de rencontres, se met à l'IA pour vous permettre de gagner du temps pour trouver un partenaire. Une fonction payante qui aurait du succès selon la firme, même si tout le monde ne semble pas d'accord. Sur le fond et la forme.

Grindr est connu comme le grand pionnier des applications de rencontres. À la base du concept, il s'agit clairement moins de faire vraiment office d'agence matrimoniale… que de donner un moyen simple et rapide de trouver quelqu'un pour passer un bon moment avec quelqu'un de sa sexualité – juste le temps d'une soirée. Ce qui, il faut le dire, était un réel progrès sur des alternatives comme les forums et autres MSN Messenger des débuts d'internet.

C'est un succès immédiat. Et cette application visant un public LGBT fait rapidement des émules. Dans la communauté, d'abord. Mais aussi, assez rapidement, chez les hétérosexuels avec le lancement d'applications comme Tinder ou Bumble, entre autres exemples. Avec le temps, l'expérience de Grindr reste simple et assez rapide pour trouver des partenaires autour de sa localisation GPS.

Comment fonctionne la nouvelle A-List que lance Grindr ?

En quelques échanges écrits et autres partages de photos on se retrouve quelques dizaines de minutes plus tard chez un autre membre (dont on ne connait pas forcément toujours le vrai prénom) – ou à le recevoir chez soi. Le tout en permettant de se connecter à des profils qui correspondent le plus possible à ses préférences. Plutôt efficace.

Avec le temps, l'application adopte un modèle économique freemium. Avec des fonctionnalités limitées en version gratuite, et un accès à plus d'options en payant un abonnement – qui s'appelle aujourd'hui Grindr Unlimited. Ce qui nous amène à la dernière nouveauté lancée par la firme : ça s'appelle A-List, et cela marque pour la première fois l'arrivée d'une IA sur ce type de plateformes.

La firme a entrainé sa propre IA, qui est capable de shortlister des profils sur lesquels vous allez vous arrêter. Mais aussi de tout vous résumer, de sorte que vous ne “perdez” pas trop de temps en discussions. Ou pour vous rappeler ce dont vous avez parlé avec chacun des profils les plus intéressants. Le patron de Grindr, George Arison affirme que cette nouveauté, encore en bêta, a déjà convaincu pas mal de membres de payer l'abonnement Unlimited.

D'autres applications comme Tinder préparent la même chose

Et il y a des chances que l'on retrouve des nouveautés semblables assez vite dans des applications de rencontres hétérosexuelles. Le PDG de Tinder Spencer Rascoff a d'ailleurs déjà révélé que la firme se dirige vers plus d'IA pour aider ses utilisateurs et utilisatrices à trouver leur match. Reste que tout le monde n'est pas encore tout à fait convaincu que ce soit une bonne chose.

D'abord, il y a certains utilisateurs – qui regrettent que cette nouveauté payante se substitue à la fonctionnalité gratuite “Favoris”. Au-delà, on peut se demander si généraliser partout ce type d'approche est une bonne chose. Car alors que Grindr promeut les rencontres frugales, tout le monde ne se retrouve pas forcément dans cette sorte de consommation éphémère.

Qui a, au demeurant, relèvent certains, une influence sur l'expression de la sexualité. Ces derniers trouvant que cela a aussi tendance à rendre les rencontres stables plus difficiles à trouver. Mais bien sûr, il en faut pour tout le monde. Espérons simplement que quelques alternatives continueront de miser sur la discussion, sans raccourci.