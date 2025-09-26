L’IA Gemini 2.5 Flash s’améliore avec des réponses mieux structurées et une analyse d’images renforcée, voici ce qui change

L’IA Gemini continue de progresser avec sa version 2.5 Flash. Google promet des réponses plus structurées, une aide renforcée pour les devoirs et une lecture plus fine des images.

L’intelligence artificielle occupe une place de plus en plus centrale dans la vie numérique. Les applications ne se limitent plus à répondre à des questions simples, elles deviennent de véritables outils capables d’expliquer, de résumer et même d’organiser des informations complexes. Dans ce contexte, chaque amélioration technique peut avoir un impact direct sur la manière dont nous apprenons ou travaillons.

Google annonce une mise à jour de Gemini 2.5 Flash, son modèle intégré à l’application mobile. Trois grands axes ont été présentés : de meilleures explications pour les devoirs et les sujets difficiles, une mise en forme plus claire des réponses, et une compréhension renforcée des images. Ces améliorations sont disponibles immédiatement pour tous les utilisateurs qui sélectionnent le modèle dans l’application.

Gemini 2.5 Flash propose des explications plus claires et une meilleure lecture des images

Les nouveautés de Gemini 2.5 Flash se traduisent de plusieurs manières. Pour l’aide aux devoirs, l’IA offre désormais des explications détaillées avec un raisonnement étape par étape. Les réponses sont aussi mieux structurées grâce à l’usage de listes, de titres et de tableaux, ce qui facilite la lecture d’informations complexes. Enfin, la compréhension d’images permet maintenant d’analyser des schémas ou des notes manuscrites. Un utilisateur peut, par exemple, prendre une photo de ses cours et demander la création de fiches de révision automatiques.

En parallèle, Google met à disposition des développeurs des versions de test appelées Gemini 2.5 Flash Preview et Flash-Lite Preview. Ces modèles, accessibles via AI Studio et Vertex AI, ne sont pas encore considérés comme stables, mais ils montrent déjà des progrès en rapidité et en efficacité. Flash gagne notamment 5 % sur le benchmark SWE-Bench Verified, un test utilisé pour mesurer la capacité à résoudre des tâches complexes. De son côté, Flash-Lite améliore le suivi des instructions, la traduction et l’analyse multimodale, tout en réduisant le coût d’utilisation grâce à une gestion plus économe des tokens.

Il faut rappeler que l’accès aux modèles dépend aussi du type de compte : la version 2.5 de Gemini Flash est disponible gratuitement, mais Gemini 2.5 Pro reste limité à cinq requêtes par jour pour un compte gratuit, contre 100 avec un abonnement Pro et 500 avec l’offre Ultra.