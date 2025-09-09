Le smartphone à trois écrans de Samsung devient réalité, voici quand vous pourrez le découvrir

Après avoir imposé ses Galaxy Z Fold et Z Flip, Samsung veut franchir un nouveau cap. Le géant coréen prépare un modèle encore plus ambitieux, doté de trois volets. Annoncé depuis plusieurs mois, voici quand ce téléphone inédit s’apprête à voir le jour.

Depuis l’arrivée des premiers smartphones pliables, les fabricants cherchent sans cesse à repousser les limites de ce format. Les modèles à double écran, comme les récents Galaxy Z Fold 7 ou les Z Flip 7, ont ouvert la voie, mais une étape restait encore à franchir : celle du téléphone à trois volets, capable de se déployer comme une véritable tablette. Samsung avait d’ailleurs commencé à teaser ce projet dès le mois de janvier, confirmant que le développement était bien en cours.

Selon une déclaration du patron de la division mobile de Samsung au média sud-coréen The Chosun, le développement du smartphone tri-fold est désormais dans sa phase finale. Le dirigeant a indiqué que la présentation officielle aurait lieu avant la fin de l’année. Plusieurs rumeurs évoquent déjà une date possible autour du 29 septembre, lors d’un grand événement où seraient aussi annoncés un casque XR et des lunettes connectées.

Samsung pourrait présenter son smartphone tri-fold dès le 29 septembre

Les fuites récentes laissent peu de place au mystère. Le tri-fold de Samsung adopterait un système de pliage vers l’intérieur avec un écran principal d’environ 10 pouces, accompagné d’un écran externe. À l’intérieur, il devrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus puissants du marché. Ce choix de design le distingue de certains concurrents comme le Huawei Mate XT, qui adopte un pliage en S avec une partie d’écran servant aussi de façade. Ce dernier prépare d’ailleurs déjà une deuxième version, appelée Mate XTs, preuve que le format tri-fold attire.

Reste la question du prix, qui devrait être particulièrement élevé. Les estimations évoquent une fourchette comprise entre 2800 € et 3300 €, ce qui en ferait l’un des téléphones les plus chers jamais commercialisés par Samsung. De plus, sa disponibilité internationale pourrait être limitée, le constructeur privilégiant d’abord certains marchés stratégiques. Ce type de smartphone reste pour l’instant un produit rare, réservé à un public prêt à payer le prix fort pour accéder aux dernières innovations. Quoi qu’il en soit, ce lancement s’annonce comme l’un des événements majeurs de la fin d’année.