Google Photos se dote enfin de cette fonctionnalité à laquelle on ne croyait plus et les résultats sont impressionnants

Il y a quelques années, Google faisait une promesse époustouflante pour l'époque, une fonctionnalité de Google Photos qui allait tout changer. Seulement voilà, celle-ci n'a toujours pas pointé le bout de son nez… jusqu'à maintenant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attente en valait la peine.

Souvenez-vous : c'était en 2017, lors de la conférence I/O annuelle de Google. Durant la présentation, une fonctionnalité tout bonnement révolutionnaire pour l'époque est dévoilée. Google Photos sera bientôt capable de retirer automatiquement les barrières au premier plan d'une photo. À cette année-là, les IA génératives n'en sont encore qu'à leurs balbutiements (du moins pour le grand public), alors autant dire que l'annonce a fait sensation.

Oui mais voilà, depuis, plus rien. La fonctionnalité n'a jamais été déployée, devenant ainsi une vague plaisanterie entre utilisateurs assidus. Google ayant en plus la fâcheuse habitude d'enterrer discrètement des projets pourtant annoncés en grandes pompes, plus personne n'avait vraiment espoir de la voir débarquer par surprise. Et pourtant. Depuis, les IA génératives ont fait d'immenses progrès, et la plupart des constructeurs de smartphones premium intègrent désormais une solution de retouche de photo par IA.

Google Photos peut enfin effacer les barrières gênantes de vos photos

En outre, la fameuse gomme magique de Google Photos a elle-même fait des émules lors de son arrivée officielle sur nos smartphones. Ce n'était donc plus qu'une question de temps avant que l'application n'honore sa vieille promesse. C'est désormais chose faite. Celle-ci intègre dorénavant un nouvel outil de retouche, baptisée Aide-moi à modifier (Help Me Edit dans la langue de Shakespeare), fonctionnant sur la base d'un prompt. Dites à l'IA ce que vous voulez changer sur votre image et celle-ci se chargera du reste.

D'après les premiers résultats partagés par les utilisateurs, il n'y a pas grand-chose à redire. Google Photos se charge bien de retirer les barrières et autres grillages en premier plan pour révéler le véritable sujet de la photo, le tout (la plupart du temps) sans artefacts notables à l'image. Son seul défaut, finalement, est que la fonctionnalité n'est pas encore disponible en France, mais seulement aux États-Unis pour le moment. Les plus impatients pourront se rabattre sur Gemini, qui propose lui-aussi une fonctionnalité similaire depuis peu – mais avec des résultats moins convaincants.

Source : Android Headlines