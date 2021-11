Nvidia GeForce RTX 40XX : des cartes graphiques qui seraient deux fois plus puissantes que les RTX 30XX

La prochaine génération des cartes graphiques de NVidia pourrait apporter un certain surplus de puissance, mais aussi être beaucoup plus énergivore. C’est en tout cas ce que suggèrent les premières fuite à son sujet.

Les cartes graphiques RTX 3000 de Nvidia ont été annoncées il y a un peu plus d’un an et elles sont toujours aussi difficiles à trouve. La marque californienne pense logiquement à la suite et la prochaine génération, basée sur l’architecture Lovelace, fait déjà parler d’elle. Pour l’instant, les informations au sujet de ces nouveaux produits sont maigres. Très maigres. Mais un leaker du nom de Greymon55, très connu dans le monde du hardware, commence à donner quelques détails.

Sans nommer la série RTX 40XX, il suggère qu’elle apportera deux fois plus de puissance que la génération actuelle. Toutefois, le revers de la médaille serait une consommation doublée. La carte la plus haut de gamme de la série, selon les précédentes fuites, pourrait proposer une puissance jusqu’à 80 Tflops, contre actuellement 37 Tflops pour la GeForce RTX 3090.

Des RTX 4000 qui consomment deux fois plus que les RTX 3000

Par contre, il faudra logiquement faire une croix sur une certaine économie d’énergie, puisque le modèle le plus puissant nécessiterait pas moins de 600 Watts pour fonctionner. Là encore, c’est deux fois plus que la RTX 3090. Cette nouvelle série devrait aussi adopter le PCI Express 5.0 ainsi qu’un nouveau connecteur 12 pins afin d’apporter la puissance nécessaire à son fonctionnement.

A lire aussi – Nvidia prépare une RTX 3090 Super qui s’annonce déjà comme un vrai monstre de puissance

Pour le moment, la série des RTX 40XX est encore bien mystérieuse, mais l’on parle d’une officialisation dans le courant de l’année 2022, plus précisément vers octobre, ce qui ne serait pas aberrant. Toutefois, on ne peut s’empêcher d’être inquiet pour cette génération. Les RTX 30XX sont toujours empoisonnées par les ruptures de stocks (dues à la pénurie de semi-conducteur) et il est difficile d’en trouver une au prix juste. Sortir une nouvelle série alors même que ces soucis ne sont toujours pas réglés pourrait donner des sueurs froides aux acheteurs éventuels.

Quoi qu’il en soit, nous allons guetter attentivement les différentes fuites autour de cette nouvelle génération et nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.