La RTX 4090 serait 2 fois plus rapide que la RTX 3090 Ti, elle bat tous les records de puissance

Avec sa prochaine carte graphique haut de gamme RTX 4090, Nvidia pourrait bien mettre la barre très haut en termes de performances. Elle serait deux fois plus rapide que la RTX 3090 Ti de cette année, et atteindrait les 100 TFLOPs.

D’après plusieurs leakers sur Twitter, dont @Greymon55 et @Kopite7kimi, le prochain GPU AD102 de Nvidia que l’on retrouvera dans la RTX 4090 pourrait produire plus de 100 TFLOPs de performance de calcul FP32, soit plus du double d’une RTX 3090 Ti. En effet, une RTX 3090 Ti, la carte la plus puissante du marché à l’heure actuelle, n’offre « que » 40 TFLOPs (trillion floating-point operations per second). De leur côté, les https://www.phonandroid.com/playstation-5-prix-caracteristiques.htmlPS5 et Xbox Series X ne proposent que 1à,28 et 12,15 TFLOPs, respectivement.

Pour ceux qui ne le savent pas, ce nombre d’opérations en virgule flottante par seconde est une unité de mesure de la rapidité de calcul d’un système informatique. Plus ce nombre est grand, plus la carte effectue de calculs complexes. Afficher des objets sur des logiciels 3D peut donc être beaucoup plus rapide.

La RTX 4090 pourrait mettre au tapis la génération actuelle en gaming

Il est bon de rappeler que doubler le nombre de TFLOPS ne veut pas dire que la nouvelle carte graphique sera capable d’obtenir deux fois plus de FPS que la génération actuelle. Les TFLOPs sont surtout une unité de mesure qui détermine les performances brutes de la carte. Les développeurs disposeront par exemple de plus de ressources pour développer des jeux encore plus réalistes.

Il n’est pas étonnant de voir les performances des prochaines cartes graphiques Nvidia s’envoler, puisque le fabricant compte doubler la consommation des GPU de la génération Ada Lovelace. Nvidia préparerait même un autre GPU surpuissant avec une consommation jamais vue de 900 W.

Le GPU phare de Nvidia n'est pas le seul qui devrait connaître une augmentation spectaculaire de son nombre de TFLOPs. Les GPU RDNA3 d'AMD devraient également faire un bond en avant assez similaire. Le leaker Greymon55 suggère que la carte graphique RX 7900 XT pourrait atteindre une fréquence de 3 GHz et délivrer au moins 92 TFLOPs. Il faudra probablement attendre encore plusieurs mois avant d’en savoir plus sur les prochaines cartes des deux fabricants.