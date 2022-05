Les mineurs achètent moins de cartes graphiques, bientôt un retour à la normale ?

À l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Asus a affirmé que les mineurs recherchent moins de cartes graphiques. Les stocks pourraient donc repartir à la hausse. Mais les prix ne baisseront pas forcément pour autant, car la demande en provenance des joueurs PC est encore très forte. Explications.

Depuis un an et demi, nous subissons une pénurie de composants. Elle a commencé avec la fermeture des usines chinoises à cause du coronavirus. Elle s’est renforcée avec les problèmes logistiques. Et elle a atteint son pic à cause d’une forte hausse de la demande. Les consommateurs se sont équipés pour travailler et se divertir chez eux, tandis que les constructeurs automobiles ont largement renforcé leur stratégie dans la voiture électrique.

N'oublions pas non plus une très forte croissance des mineurs de cryptomonnaies pour les cartes graphiques. La puissance de calcul et les traitements parallèles massifs des GPU sont idéaux pour le minage. Les dernières générations de carte de Nvidia et AMD ont longtemps été introuvables, au détriment des gamers sur PC qui n’ont pas pu renouveler leur équipement.

Les mineurs achètent moins de cartes graphiques, mais pas les joueurs !

Les principaux fondeurs ont pris des mesures pour brider la puissance de leur carte graphique pour le minage, avec plus ou moins d'efficacité. Mais ce sont des décisions comme Etherium, qui a décidé d’interdire le minage par GPU dès 2022, qui auront un impact sur le marché des cartes graphiques. Et l’effet se ferait déjà ressentir. À l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, S.Y Hsu, le coprésident d’Asus, indique que la demande en carte graphique pour le minage a considérablement baissé, affirmant que les stocks redeviennent petit à petit « normaux ».

Côté prix, en revanche, un retour à la normale pourrait prendre un peu plus de temps. Le dirigeant explique que la demande va rester élevée sur le marché des joueurs PC. L’offre ne sera pas toujours assez fournie pour y répondre. Ces conditions de marché vont maintenir les montants au-dessus des prix publics conseillés. En outre, Asus a largement profité de la hausse des prix sur les cartes graphiques lors de la pénurie provoquée par les mineurs de cryptomonnaie. Pourquoi ne pas en tirer profit encore un peu plus ?