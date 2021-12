Nvidia RTX 2060 12 Go : la fiche technique officielle de la carte graphique dévoilée avant le lancement

Nvidia n’a toujours pas officiellement annoncé sa GeForce RTX 2060 avec 12 Go de mémoire, mais le fabricant a malencontreusement publié la fiche technique complète de la carte graphique sur son site officiel, avant de la retirer quelques heures plus tard.

Comme nous l’avions rapporté il y a quelques mois, Nvidia s’apprête à ressusciter la RTX 2060 pour pallier la pénurie de RTX 3000. Cependant, le géant américain n’a pas attendu le lancement de la nouvelle RTX 2060 12 Go pour publier les caractéristiques techniques de la carte sur son site Internet. Nos confrères de VideoCardz ont réussi à faire une capture d’écran de la fiche technique avant que celle-ci ne soit retirée.

La fiche technique correspond aux caractéristiques techniques qui avaient fuité il y a quelques jours, et qui dévoilaient que la carte se rapprochait davantage d’une RTX 2060 Super que d’une RTX 2060 classique. La différence principale est le passage à 12 Go de VRAM, contre seulement 6 Go sur la carte d’origine.

Quelles caractéristiques techniques pour la RTX 2060 12 Go ?

La RTX 2060 12 Go est basée sur le GPU Turing TU106. Il comprend 2176 cœurs CUDA, contre 1920 pour la RTX 2060 classique, avec une fréquence de base de 1470 MHz et une fréquence boost de 1650 MHz, bien que, comme c'est souvent le cas avec les cartes Nvidia, la carte devrait être capable de booster beaucoup plus que cela lorsque l'alimentation et les conditions thermiques le permettent.

La mémoire GDDR6 de 12 Go fonctionne à 14 Gbps sur un bus de 192 bits, cela permet d’obtenir une bande passante totale de 336 Gbps. À titre de comparaison, la RTX 2060 Super dispose de 8 Go sur un bus de 256 bits et d'une bande passante un peu plus rapide de 448 Go/s. Comme il s’agit d’une carte de la génération précédente, certaines fonctionnalités de la génération actuelle Ampere ne seront pas disponibles, comme la BAR redimensionnable, le PCI Express 4.0, ou les RT et Tensor Cores de nouvelle génération.

La carte a un TDP de 185W, une augmentation de 10W par rapport à la 2060 Super. L’augmentation est notamment due à l'inclusion de la RAM supplémentaire. Cela signifie qu'elle peut se contenter d'un seul connecteur PCIe à 8 broches. Le GPU est gravé en 12nm de Samsung. Grâce à l’utilisation d’une gravure moins avancée, les coûts de Nvidia seront normalement moins élevés, ce qui devrait conduire à un tarif plus abordable que les cartes actuelles. Nvidia dévoilera officiellement la carte le 7 décembre prochain.

Source : VideoCardz