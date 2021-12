Intel ARC Alchemist A380 : la fiche technique de la carte graphique se dévoile avant l’annonce

La carte graphique Intel ARC Alchemist A380 se dévoile plusieurs mois avant son annonce officielle. La fuite dévoile la plupart des caractéristiques techniques du GPU. On fait le point sur les infos apparues en ligne.

En août dernier, Intel a annoncé son arrivée sur le marché des cartes graphiques. Le second fabricant mondial de semi-conducteurs proposera dès le premier trimestre de l'année prochaine une gamme de GPU basés sur l'architecture Alchemist. Compatibles avec le ray-tracing et destinées aux gamers, ces cartes graphiques sont apparues sur la toile dans les mois suivants l'annonce estivale d'Intel.

Nous avons notamment découvert le design de la carte graphique développé par Intel. Le GPU se distingue par l'intégration de deux ventilateurs et de deux connecteurs PCI Express 8 + 6 pin. Côté fiche technique, une fuite antérieure a révélé les caractéristiques d'une des variantes les moins chères. On y découvrait la présence de 128 SKU renfermant 1024 unités de calcul, une interface bus de 96 bits et jusqu’à 6 Go de VRAM GDDR6 avec une fréquence de 16 Gb/s sur un Gpu gravé en 6 nm.

Voici l'Intel ARC Alchemist A380 avant l'heure

Quelques semaines plus tard, c'est au tour de la carte graphique Intel ARC A380, une autre édition d'entrée de gamme, d'apparaître sur la toile. Les informations relayées par WCCFtech confirment la numérotation employée par Intel. Apparement, les chiffres utilisés évoquent les performances par le composant. Pour accompagner la A380, on devrait notamment trouver des références comme la ARC A350, ARC A550, ARC A580, A750 et A780. De fait, la 380 devrait s'inscrire dans les cartes les moins véloces.

Côté fiche technique, elle embarque un GPU Alchemist (Xe-HPG DG2) avec 128 unités de calculs. Intel proposera 4,6 ou 8 Go de mémoire VRAM GDDR6. La fuite évoque une interface bus de 96/64 bits. Notons qu’il s’agit vraisemblablement de la configuration desktop. D'après le média, la carte graphique sera la concurrente directe de la NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER.

Du reste, les informations officielles concernant la gamme se font encore rares. Intel s'est borné à préciser que les cartes graphiques Alchemist ne sont pas bridées pour dissuader les mineurs de miner des cryptomonnaies. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : WCCFtech