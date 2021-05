La RTX 3080 Ti est déjà en vente à 2700 €, Nvidia ne contrôle plus les prix

Des revendeurs vietnamiens et dubaïotes affichent déjà la RTX 3080 Ti dans leurs rayons à plusieurs milliers d’euros. Nvidia n’a pourtant pas encore présenté officiellement la carte graphique, qui devrait normalement être disponible aux alentours de 999 €. Une fois encore, la pénurie fait s’envoler les tarifs d’une denrée encore très rare.

La loi de l’offre et de la demande va encore frapper les joueurs qui espèrent trouver une carte graphique à un prix convenable. Alors que plusieurs rumeurs affirment que Nvidia s’apprête à présenter la RTX 3080 ti le 31 mai 2021, certains détaillants n’ont pas attendu la date fatidique pour la proposer à la vente. Comme on aurait pu s’y attendre, les prix atteignent des sommets. Exit le prix conseillé de 999 dollars par les différentes fuites, il faudra plutôt compter entre 2900 et 3200 dollars, soit entre 2400 et 2700 euros.

Ce sont en effet les tarifs affichés par ce revendeur vietnamien, qui propose notamment la MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC, la MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio et la MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X. Pas de modèle Founders Edition donc, qui, dans la théorie, aurait permis de faire baisser les prix, mais qui en réalité les aurait fait bondir encore plus haut. La carte graphique n’est pas la seule à se retrouver dans cette situation. La RTX 3060 a subi le même sort quelques mois avant elle, tandis que la spéculation fait exploser les prix des RTX 3070 et Radeon RX 6800.

La RTX 3080 Ti sera hors de prix, comme les autres

Nvidia n’est pas à blâmer dans cette histoire. À part fixer un prix conseillé, le revendeur n’a pas le contrôle sur les tarifs appliqués par les commerçants. En France, la loi interdit simplement de revendre un produit moins cher que ce prix conseillé. Ce qui, on n’en doute pas, n’est pas près d’arriver en ce qui concerne les cartes graphiques.

La situation n’est en effet pas prête de s’améliorer. La pénurie de composants ne semble pas toucher à sa fin de sitôt, et les mineurs de cryptomonnaies n’arrêteront probablement pas d’acheter en grande quantité les cartes graphiques pour se constituer leur propre ferme. D’autant que la RTX 3080 Ti est d’ores et déjà annoncé comme un monstre de cryptomining, et que les mesures de Nvidia en la matière se sont révélées relativement inefficaces.

