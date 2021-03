Nvidia : le GPU spécial crypto minera les Ethereum aussi vite que deux cartes RTX 3090

Les premières infos sur le GPU Nvidia dédié au minage des cryptomonnaies viennent de faire surface. On découvre que les performances de minage Ethereum seront équivalentes à celles délivrées par deux cartes RTX 3090. Nvidia utilisera pour cela son GPU très haut de gamme A100. Mais le prix de la carte ne dépasserait pourtant pas les 3000 dollars.

Vous le savez, depuis leur sortie les cartes Nvidia RTX 30xx sont en rupture de stock permanente. La faute aux scalpers qui achètent des cartes en masse pour les revendre à profit, mais pas seulement. En effet, le cours très élevé des cryptomonnaies, en particulier celles qui ont des blockchain dont le “Proof of Work” (preuve de travail) s'obtient essentiellement avec des cartes graphiques comme l'Ethereum poussent un grand nombre de particuliers à tenter l'expérience de minage – et les professionnels du secteur à investir massivement.

Les dernières cartes graphiques Nvidia, notamment la RTX 3090, peuvent délivrer un hashrate très élevé lors du minage d'Ethereum. On parle de 120 MH/s par carte, ce qui représente en ce moment un bénéfice quotidien de l'ordre de la dizaine d'euros par appareil (le montant exact dépend du coût de l'électricité chez vous, la carte consommant 283 W…). Ce qui en fait un choix assez intéressant.

Le futur GPU Nvidia de crypto-minage a tout sur le papier pour séduire les mineurs

Or, pour tenter de faire baisser la pression sur les stocks, Nvidia a décidé de brider de moitié les performances de minage Ethereum de ces cartes. Et tease depuis l'arrivée d'un GPU dédié à l'activité de crypto-minage. Un leaker généralement bien informé, @I_leak_VN donne sur son compte un premier aperçu de ce que Nvidia nous réserve. La première info, c'est que plutôt que de recycler le GPU des cartes RTX, Nvidia aurait plutôt décidé de faire grimper les performances grâce à son GPU le plus monstrueux et haut de gamme actuellement sur le marché, le A100.

Normalement, on ne trouve le A100 que dans les cartes graphiques dédiées aux datacenters. Il faut dire que leur prix de vente (près de 20 000 euros la carte), n'en font ni un produit idéal pour le grand public, ni une carte idéale pour le minage. En général, cette carte a davantage de valeur lors de simulations poussées et travaux d'intelligence artificielle. Or, à en croire @I_leak_VN il semblerait que Nvidia se prépare en fait à lancer un produit beaucoup moins cher et plus limité, qui resterait doté de la puce A100.

A en croire le leaker, ses performances de minage Ethereum seront étourdissantes, autour de 210 MH/s par carte. Ce qui représente pratiquement les performances délivrées par deux cartes RTX 3090, pour un TDP a priori bien moindre, ce qui devrait contribuer à faire baisser la facture d'électricité. Les Nvidia 3090 s'achètent, lorsqu'on les trouve, autour de 1500 €. Pour sa carte spéciale crypto, en croire le leaker, Nvidia viserait un prix de vente autour de 3000 dollars aux Etats-Unis, ce qui, si cela se confirme, en ferait effectivement les cartes de choix pour le minage.

Evidemment, il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus, notamment la fiche technique précise de ce nouveau GPU, son nom et son TDP exact – qui a priori sera, de brio avec les performances et le prix, ce qui devrait décider les crypto-mineurs.