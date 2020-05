GeForce Now est une solution qui permet de jouer à ses jeux PC en passant par le Cloud. Alors que le service va prochainement fêter ses quatre mois d’existence, Nvidia indique qu’il propose désormais plus de 2000 jeux. Une annonce qui cache une certaine fébrilité.

GeForce Now, la solution de cloud gaming de Nvidia lancée en février, propose deux mille titres à ses utilisateurs. C’est Phil Eisler, vice président de la branche GeForce Now, qui l’annonce sur le blog officiel de Nvidia. Cette déclaration intervient pour clarifier la nouvelle politique de la société sur la présence des jeux ou non sur sa plate-forme.

Nvidia précise ainsi que les éditeurs ont jusqu’au 31 mai pour signaler s’ils veulent être présents sur le service. Si ce souhait n’est pas exprimé, tous leurs jeux seront purement et simplement supprimés. A l’heure actuelle, ce sont donc 2000 titres de 200 éditeurs qui ont été sécurisés par Nvidia. D’autres arriveront régulièrement en fonction des sorties. Phil Eisler rappelle également que GeForce Now n’ajoute aucun surcoût pour les développeurs, puisque c’est une plate-forme pour jouer dans le cloud à des jeux PC déjà achetés, et non un service « à la Netflix » qui permet de jouer à tout contre un abonnement.

Arrêter l’hémorragie

Cette nouvelle politique de Nvidia à pour but de mettre un terme à la fuite des éditeurs. Dans ses premières semaines d’exploitation, GeForce Now a en effet vu des poids lourds comme Activion Blizzard, 2K, Warner, Microsoft ou encore Bethesda demander le retrait de leurs jeux à la fin de la période de bêta. Des fuites catastrophiques pour l’image de Nvidia, qui a finalement décidé de prendre les devants. Ainsi, le service a sécurisé deux mille titres. Parmi eux, des gros blockbusters comme Destiny 2, Fortnite ou encore APEX Legends, ainsi que des jeux indépendants, comme Hollow Knight ou Terraria.

Après le 31 mai, plus aucun éditeur ne devrait se retirer de GeForce Now, ce qui permettra au service de s’appuyer sur une bibliothèque solide pour l’avenir. Et vous, utilisez-vous GeForce Now ? Dites-le-nous dans les commentaires !

