Command & Conquer Remastered : un PC avec Intel Core 2 Duo, 4 Go de RAM et une GeForce GT420 suffit pour jouer

Command & Conquer Remastered Collection ne demandera pas une grosse machine pour être apprécié. En effet, EA a dévoilé les configurations minimales et recommandées pour jouer à ce remastered dans de bonnes conditions, et elles sont très raisonnables.

Command & Conquer Remastered Collection sortira sur PC (Steam et Origin) le 5 juin et regroupera les deux premiers jeux de la licence. Pas besoin d’investir dans une nouvelle machine de jeu si vous souhaitez vous y plonger. Même sur un très vieil ordinateur, le titre pourra tourner correctement. EA a dévoilé les configurations requises, et elles sont très raisonnables :

Configuration minimale :

Intel Core 2 Duo E4600/AMD Athlon 64 X2 6400

4 Go de RAM

Nvidia GeForce GT 420/ATI Radeon HD 5570

32 Go d’espace libre.

Notons que le jeu pourra être affiché en 4K, ce qui explique en partie que la configuration recommandée par EA soit un peu plus exigeante, tout en restant très modeste. Un PC de jeu de dix ans d’âge pourra le faire tourner :

Intel Core i5 4690K/AMD Ryzen 7 1700

4 Go de RAM

Nvidia GeForce GTX 660/ATI Radeon HD 7850

32 Go d’espace libre

DirectX 11

A noter que les deux versions nécessiteront Windows 8.1 ou Windows 10 pour se lancer. Inutile donc de se faire une configuration rétro avec Windows XP pour y jouer.

Les années 90 en 4K

Command & Conquer Remastered Collection est une mise à jour graphique des deux premiers jeux Command and Conquer sortis dans les années 1990 : à savoir Le Conflit du Tiberium (1995) et Alerte Rouge (1997). La direction artistique reste la même, mais tous les éléments graphiques ont été retravaillés. Les fameuses séquences filmées qui servaient de cinématiques ont également reçu un lifting salvateur. Même les musiques du jeu ont été revues par le compositeur de l’époque.

Une compilation qui sortira le 5 juin prochain sur PC et qui devrait plaire aux nostalgiques de la licence. Pour rappel, Command and Conquer fait partie des ténors des jeux de stratégie, aux côtés de Warcraft ou Age of Empire. La série a connu moult épisodes dans deux univers distincts : un futur dystopique ainsi qu’une uchronie mettant en scène une guerre mondiale entre les Etats-Unis et l’URSS.