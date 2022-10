GeForce Now : l’offre RTX 3080 passe en 1600p et 120 FPS sur Chrome

Nvidia vient d'annoncer du nouveau concernant l'offre RTX 3080 du GeForce Now. Limitée à seulement 1440p et 120 FPS via le navigateur Google Chrome, la définition d'image passe désormais à 1600p. Les 120 FPS sont toujours de la partie.

D'année en année, le GeForce Now tente de se faire une place sur le marché des services de cloud gaming. Depuis peu, il faut rappeler qu'un concurrent de taille a quitté la partie, un certain Google Stadia. Et oui, la plateforme de cloud gaming de Google a officiellement fermé ses portes ce 29 septembre 2022.

Quelques jours auparavant, la firme de Mountain View avait pourtant annoncé l'arrivée du 1440p pour les utilisateurs de Stadia Pro… Quoi qu'il en soit, la mort de Stadia va peut-être permettre au GeForce Now de récupérer de nouveaux abonnés. Ces derniers mois, Nvidia a amélioré à plusieurs reprises son service.

Il y d'abord eu le lancement de l'offre RTX 3080, qui permettait de jouer en 1440p et 120 FPS. En mai 2022, la définition 4K, disponible jusqu'alors exclusivement sur Nvidia Shield, est arrivée sur Windows et macOS.

Nvidia booste l'offre RTX 3080 à 1600p sur Chrome

En ce vendredi 14 octobre 2022, Nvidia annonce que les abonnés à l'offre RTX 3080 peuvent désormais diffuser leurs jeux PC préférés en streaming jusqu'à 1600p et 120 FPS via le navigateur Google Chrome. Jusqu'à présent, la définition maximale était fixée à 1440p.

Par ailleurs, Nvidia confirme un partenariat avec Google à l'occasion du lancement des premiers Chromebook parés pour le cloud gaming : l'Acer Chromebook 516 GE, l'ASUS Chromebook Vive CX55 Flip et le Lenovo Ideapad Gaming Chromebook. Ces trois Chromebook, qui sont tous équipés d'une dalle en 1600p 120 Hz, sont livrés avec trois mois d'abonnement au GeForce Now RTX 3080.

Pour rappel, environ 1400 jeux PC sont disponibles dans la bibliothèque du GeForce Now. Nvidia fait en sorte d'en ajouter régulièrement. 11 nouveaux titres ont d'ailleurs rejoint le catalogue cette semaine :

Asterigo : Curse of The Star

Kamiwaza : Way of the Thief

LEGO Bricktales

Ozymandias : Bronze Age Empire Sim

PC Building Simulator 2

Lapins Crétins: Party of Legends

The Darkest Tales

Scorn

Warhammer 40 000 : Darktide

Dual Universe

Pour rappel, Nvidia a également travaillé avec Logitech pour intégrer le GeForce Now dans la G Cloud, la dernière console portable de la marque spécialisée dans les accessoires gaming et bureautique.