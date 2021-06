Game & Watch The Legend of Zelda : où précommander la console de Nintendo

La Nintendo Game & Watch : The Legend of Zelda à été annoncé lors de la dernière conférence E3 2021 du constructeur nippon. Elle sera disponible officiellement en France le 12 novembre 2021. En attendant, il est d'ores et déjà possible de la précommander du coté de la Fnac, Auchan, Leclerc, Micromania et d'autres enseignes.

💰Game & Watch The Legend of Zelda : où la précommander ?

Dévoilé lors de la conférence Nintendo Direct lors de l'E3 2021, la nouvelle console portable Game & Watch : The Legend of Zelda sera disponible en France à partir du 12 novembre 2021. Le meilleur prix pour la console de jeu Nintendo Game & Watch The Legend of Zelda est du coté de Cultura qui la propose à 44,99 €. L'ensemble des autres commerçants comme Auchan, Leclerc ou Micromania l'affichent à 49,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR LA PRECOMMANDER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR LA PRECOMANDER SUR AUCHAN

CLIQUEZ ICI POUR LA PRECOMMANDER SUR CULTURA

CLIQUEZ ICI POUR LA PRECOMMANDER SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR LA PRECOMMANDER SUR LECLERC

CLIQUEZ ICI POUR LA PRECOMMANDER SUR MICROMANIA

La Fnac propose la console à la précommande au prix de 59,99 €. Si vous êtes adhérent de la carte Fnac+, vous bénéficiez de 10 euros crédités sur votre compte fidélité pour la précommande de la nouvelle console portable de Big N.

🤔Quels jeux sont disponibles sur la Game & Watch The Legend of Zelda ?

Après la Game & Watch Super Mario Bros, pour fêter le 35ème anniversaire du plombier moustachu, c'est au tour de célébrer cette fois-ci celui de The Legend of Zelda qui souffle cette année ses 35 bougies. Inclus dans la console, trois jeux qui permettront aux plus nostalgiques de retrouver le héros de la saga, Link, sur cette console portable rétrogaming.

Ainsi, The Legend of Zelda sorti sur NES en 1987 sera de la partie, Zelda II : The Adventure of Link sorti une année plus tard toujours sur NES en 1988 et enfin l'excellent The Legend of Zelda : Link's Awakening paru sur la légendaire Gameboy en 1993.