Orange veut revendre OCS après avoir perdu HBO, Canal+ est intéressé

Orange cherche à se débarrasser d’OCS. L’opérateur a mis en vente ses parts du service de streaming, qui n’a jamais été véritablement rentable et qui le sera sans doute encore moins après la perte du catalogue HBO. Canal+, qui détient 33 % des parts, est candidat au rachat, ainsi que Mediawan, la société de Xavier Niel.



L’heure est à la transition chez Orange. Alors que l’opérateur a annoncé officiellement la fin de son réseau cuivre ADSL d’ici 2030, on apprend dans les colonnes d’Écran Total Quotidien qu’il cherche désormais à Marc Ladreit de Lacharrière, dont le groupe Webedia. Le service de streaming a connu un succès certain en France, en comptabilisant pas moins de 3 millions d’abonnés. Mais cela n’est pas suffisant pour le rentre rentable.

Un constat plombé par la perte du catalogue HBO, qui a poussé de nombreux utilisateurs à souscrire à l’abonnement. Partie créer HBO Max, déjà disponible aux États-Unis, mais pas encore dans l’Hexagone, la chaîne américaine emporte avec elle les derniers espoirs d’Orange de s’imposer sur le territoire de la SVOD. Christian Bombrun, patron d’Orange Content, avait pourtant annoncé l’arrivée d’un nouvel OCS l’année dernière, avant de jeter l’éponge et de rejoindre l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron.

OCS n’appartiendra bientôt plus à Orange

Le nouvel OCS verra donc le jour, mais probablement pas sous l’étendard Orange. En effet, plusieurs acheteurs potentiels se sont déjà manifestés. Sans surprise, on retrouve parmi Canal+, qui détient déjà 33 % des parts de la plateforme de streaming. Son catalogue est par ailleurs déjà proposé au sein des offres du groupe, et ce rachat permettrait donc de consolider cette mainmise.

Sur le même sujet : Netflix, Amazon Prime Video, Canal+ Séries, OCS, Disney+, Apple TV+ — comparatif streaming vidéo

Mais la chaîne n’est pas la seule sur le coup. Mediawan, entreprise fondée par Xiavier Niel, Pierre-Antoine et Matthieu Pigasse a également fait part de son intérêt. De là à voir Xavier Niel et Vincent Bolloré à la tête d’un même projet, il y a probablement un long chemin à parcourir. D’autres grandes fortunes sont en lice, dont Pascal Breton, créateur du studio Federation Entertainment, et Marc Ladreit de Lacharrière, qui détient Webedia.