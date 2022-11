Canal+ est sur le point de racheter OCS, c’est confirmé

D'après nos confrère du site Variety, le groupe Canal+ vient d'entrer en négociations exclusives pour racheter OCS ainsi que les activités cinéma d'Orange, comme Orange Studio. Les salariés ont d'ores et déjà été informés de la procédure de rachat.

On le sait, depuis plusieurs années maintenant, Canal+ cherche un moyen de renforcer sa position sur le marché de la télévision payante et du streaming face aux ténors du genre, comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+.

Depuis juillet 2022, on sait notamment que le groupe Canal+ entretient des discussions avec Orange pour acquérir les divisions cinéma, télévision et télévision premium de l'opérateur. Cela comprend notamment Orange Studio, société de production et distribution réputée, mais aussi le service OCS. Il faut dire que depuis janvier 2022, l'opérateur cherche à se débarrasser d'OCS et à vendre ses parts dans la plateforme de streaming.

Or, la chaîne cryptée, qui détient déjà 33,3 % d'OCS, avait un droit de préemption sur l'acquisition et comptait bien le faire valoir. Selon nos confrères du site Variety, déjà à l'origine des premières révélations sur ce dossier, le groupe Canal+ est entré dans la phase finale des négociations avec Orange pour acquérir Orange Studio et OCS.

Canal+ dans la dernière ligne droite pour racheter OCS et Orange Studio

Les employés d'OCS ont d'ores et déjà été informés qu'un accord était en cours de négociation, en exclusivité avec Canal+. Bien entendu, l'accord devra d'abord passer entre les mains de l'autorité de la concurrence. En 2011, notez que le groupe appartenant à Vivendi avait déjà essayé de racheter OCS, en vain. A l'époque, l'autorité de la concurrence avait mis son véto, craignant que ce rachat permette à Canal d'être en position de force.

Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et surtout nous avons vu l'émergence de poids lourds du streaming comme Netflix et ses 13 millions d'abonnés en France. Selon Variety, Canal+ se serait engagé à maintenir les effectifs de l'entreprise. Malgré tout, les dirigeants actuels d'OCS et d'Orange Studio ont faire part de leur inquiétude de subir le même sort que TPS, groupe de TV racheté en 2007 par Canal+ et qui a connu la banqueroute 5 ans plus tard.

Il faut toutefois rappeler que Canal+ souhaite s'emparer d'un service, en l'occurrence OCS, à la santé financière morose. En effet, OCS présente des pertes entre 400 et 500 millions d'euros depuis son lancement en 2008. Orange avait d'ailleurs réclamé une absorption de la dette à hauteur de 150 millions lors de précédentes négociations. En outre, OCS va perdre son accord de diffusion exclusif des programmes HBO dès janvier 2023. En effet, les séries et films de la chaîne américaine vont rejoindre le catalogue du futur service streaming lancé par la Warner Bros. Discovery.