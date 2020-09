Galaxy Z Fold S : Samsung travaillerait sur un smartphone pliable similaire au Surface Duo

Samsung travaillerait actuellement sur un smartphone pliable similaire au Surface Duo de Microsoft. Baptisé « Galaxy Z Fold S », le futur flagship se distinguerait surtout par une charnière centrale capable de plier à la fois vers l’intérieur et l’extérieur, une première pour la marque.

Comme prévu, Samsung cherche à étoffer son catalogue de smartphone avec écran pliable. Aux dernières nouvelles, le constructeur travaille sur 3 smartphones pliables afin de succéder au Galaxy Z Flip et au Galaxy Z Fold 2 : les Galaxy Z Fold 3, Z Fold S et Z Fold Lite. Successeur direct du Z Fold 2, le Z Fold 3 devrait reprendre le même form factor et serait accompagné d’un stylet S-Pen. Comme son nom l’indique, le Z Fold Lite serait quant à lui une version plus abordable du smartphone pliable. Pour baisser le prix, Samsung devrait rogner sur la fiche technique et opter pour des composants allégés, dont un SoC d’ancienne génération.

Enfin, le Galaxy Z Fold S serait construit autour d’un écran pliable qui se plie vers l’intérieur et vers l’extérieur, révèle le leaker Fold Universe sur Twitter. Jusqu’ici, Samsung a toujours équipé ses appareils pliables d’un écran qui se plie uniquement vers l’intérieur. C’est le cas du Galaxy Fold, du Z Fold 2 et du Galaxy Z Flip. Les premiers bruits de couloir parlent du Galaxy Z Fold S comme du smartphone pliable le plus ambitieux jamais conçu par Samsung.

Le smartphone fonctionnerait comme le Surface Duo. Par contre, contrairement à Microsoft, Samsung ne misera pas sur deux écrans. L’appareil est bien constitué d’un seul écran AMOLED pliable. Le constructeur travaille donc sur une dalle encore plus flexible que celle intégrée sur ses précédentes productions. Tout le terminal serait recouvert d’une couche de verre protectrice. Il pourrait s’agir du Corning Gorilla Victus qui recouvre déjà le Z Fold 2.

Ce Galaxy Z Fold S devrait sortir sur le marché dans le courant de l’année 2021. Coté tarif, on peut tabler sur un prix avoisinant les 2000 euros, comme les Galaxy Fold et Z Fold 2. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains pliables de Samsung. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Samsung rumored to have a 3rd foldable family member next year, tentatively known as Z Fold S.

It has got 360° hinge that enables outfold and infold and works similarly like the Surface Duo.

The Fold S is a fully single flexible OLED screen unlike the Surface Duo dual screen. pic.twitter.com/S9HtkMQh20

— Fold Universe (@folduniverse) September 5, 2020